Rechazaron pedido de prisión domiciliaria para la joven que confesó el crimen de su exnovio

La Justicia rechazó este viernes un pedido de los abogados de Nahir Galarza, la joven de 19 años que confesó el crimen de su ex novio en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, para que le otorgaran la prisión domiciliaria.



Los abogados Víctor Rebosio y Horacio Dargainz, representantes de la familia Galarza, apelaron la prisión preventiva para pedir la excarcelación, pero el juez de Garantías de Gualeguaychú, Guillermo Bire, decidió que la adolescente continúe detenida.



En la presentación, los letrados argumentaron que el resultado de la prueba de la parafina dio negativo, criticaron las imágenes de un video que muestra a una mujer que camina cerca del lugar en el que apareció asesinado Fernado Pastorizzo, y señalaron la "debilidad" de testimonios en contra de la chica.



Además, los abogados le solicitaron al magistrado que cite a declaración indagatoria a la joven detenida.



En tanto, este viernes y tras rechazar el pedido de la defensa de la adolescente, el juez Bire habló con la prensa y explicó que "la idea de la prisión preventiva es que la persona esté privada de su libertad para neutralizar los riesgos procesales".



"El abogado defensor entendió que una medida de prisión preventiva es demasiado e insiste con el arresto domiciliario y la pulsera electrónica. Yo tengo una posición tomada al respecto y es que corresponde una prisión preventiva por 60 días. Ese es el término que pidió el fiscal. Debo escuchar las teorías del caso y resolver en consecuencia", agregó Bire al salir de los tribunales de Gualeguaychú.



El magistrado aclaró que por el momento no hay ninguna imputación contra el padre de Nahir, a quien se inició un sumario interno dentro de la Policía porque el arma utilizada en el crimen pertenece a la fuerza.



El juez comentó también que se enteró por los medios de la aparición en escena del mánager Jorge Zonzini, una especie de vocero mediático de la familia Galarza, pero aclaró que el aludido "no va a tener acceso al legajo".



"(La de vocero) es una figura procesal que no existe en ningún código procesal de la República Argentina. Respeto que la familia lo contrate, pero no va a tener acceso al legajo. Y al momento no hay querella. Tengo entendido que en las últimas horas un letrado se presentó, pero aún no he resuelto su incorporación", señaló.



Unas horas después, el abogado Félix Perez, sostuvo en declaraciones televisivas que este viernes se presentaron ante la justicia para constituirse como querellantes y que la familia de la víctima pedirá la pena máxima para la imputada.