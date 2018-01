Boudou aguarda la decisión de un tercer juez para definir si continúa detenido

La Cámara Federal porteña debe expedirse en los próximos días sobre un pedido de excarcelación o arresto domiciliario del detenido exvicepresidente de la Nacion, Amado Boudou, debido a que sus dos integrantes en la feria judicial, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, no llegaron a un acuerdo y convocaron por sorteo a un tercer magistrado de la Cámara del Crimen.



El desempate quedó a cargo del camarista del fuero criminal Rodolfo Pociello Argerich, quien recibirá las actuaciones el lunes próximo para analizarlas y emitir un tercer voto en sintonía con el de alguno de los dos camaristas federales, algo que ocurrirá a fines de la próxima semana, explicaron fuentes judiciales.



Los camaristas Farah y Bruglia estudiaban la apelación presentada por la defensa de Boudou contra el fallo del juez federal Ariel Lijo, quien el 22 de diciembre pasado rechazó excarcelar o morigerar la prisión de Boudou con arresto domicliario supervisado con tobillera electrónica u otra medida de seguridad y ratificó que debe serguir detenido en la cárcel de Ezeiza.



De hecho, el juez volvió a citarlo a declaración indagatoria para el 18 de enero próximo para imputarle nuevos hechos de lavado de activos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que ordenó detenerlo.



Esta decisión fue apelada por el defensor de Boudou, Eduardo Durañona, y por tratarse de la situación de un detenido habilitó la feria judicial de enero.



Pero los camaristas no se pusieron de acuerdo y según trascendidos uno votaría por confirmar el rechazo a todos los pedidos y dejar a Boudou preso en Ezeiza con preventiva mientras que el otro se pronunciaría de forma más acorde a la postura de la fiscalía del caso, desde donde se había dictaminado por morigerar la detención con un arresto domiciliario supervisado con tobillera electrónica u otro medio de control.



Boudou consiguió ya permiso para salir del penal el día en que su pareja dé a luz mellizos, algo que sucederá a fines de ese mes, pero en caso de no haber logrado aún un fallo a su favor en la Cámara, tendrá que regresar a la cárcel ese mismo día ya que no se lo autorizó a dormir fuera del penal.



En la misma situación ante la Cámara está el socio de Boudou, José María Nuñez Carmona, cuya defensa también pidió la excarcelación y debe ser resuelta por el tribunal de apelaciones en feria.