Simeone se quedó con el protagonismo que era de Icardi

El delantero Giovanni Simeone le dio este viernes la igualdad 1-1 a su equipo, Fiorentina, ante Inter, que ganaba con un gol de Mauro Icardi, en un partido de la 20ma. fecha de la Liga de Italia.



El ex punta de Banfield consiguió el empate para el dueño de casa a los 46 minutos del segundo tiempo, mientras el tanto del rosarino, actual goleador del certamen con 18 conquistas, fue a los 10 de la misma etapa.



Además, Pezzella (ex River) jugó desde el arranque en el elenco local y completó el total del partido.



Con este resultado, Inter suma 42 unidades, seis menos que el líder Napoli (el sábado enfrentará a Hellas Verona) pero arrastra cinco sin triunfos (tres empates y dos derrotas), al tiempo que Fiorentina llegó a los 28 puntos y está afuera de la zona de competencias europeas.



Previamente, Udinese (28), con Rodrigo De Paul (ex Racing) y Albano Bizarri (ex Racing) desde el arranque, igualó 1-1 con Chievo Verona (22) como visitante.



El sábado completarán la jornada los partidos de Torino-Bologna; Milan-Crotone; Napoli- Hellas Verona; Spal-Lazio; Benevento-Sampdoria; Genoa-Sassuolo; Roma-Atalanta y Cagliari-Juventus.



Posiciones: Napoli 48 puntos; Juventus 47; Inter 42; Roma 39; Lazio 37; Sampdoria 30; Udinese y Fiorentina 28; Atalanta 27; Torino y Milan 25; Bologna 24; Chievo Verona 22; Sassuolo 21; Cagliari 20; Genoa 18; Spal 2013 y Crotone 15; Hellas Verona 13; Benevento 4.