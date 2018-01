Las cuotas y los productos económicos marcaron tibio crecimiento de las ventas por el Día de Reyes

Las ventas minoristas relacionadas con la celebración del Día de Reyes Magos marcaron un leve crecimiento de entre 0,5% y 0,6% interanual, con una demanda orientada esencialmente hacia productos más económicos, según dos informes elaborados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"En el comienzo del año, el comercio tuvo un tenue incremento respecto a la misma fecha del 2017. El alza se debió al ramo juguetes y rodados que tuvo buena demanda. La gente igualmente se orientó a productos económicos, por eso las ventas en algunos rubros cayeron", dijo el presidente de CAME, Fabián Tarrió.



En base a los números relevados por la entidad, el ticket promedio rondó los $430 por producto, lo que representó un incremento de 26,5% promedio respecto a la temporada pasada.



Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, precisó que las ventas de juguetes por el Día de Reyes crecieron este año 0,5% a nivel país respecto a igual celebración de 2016, con un ticket promedio de $240 por artículo y un importante nivel de operaciones en cuotas con tarjetas de crédito a través del Programa Ahora 3 y 6.



"Las ventas de Reyes explican el 30 por ciento de las ventas de fin de año y en esta oportunidad se registró un incremento del 0,5 por ciento en todo el país respecto de la semana de Reyes del año pasado", dijo Furió.



"Si bien había buenas expectativas, el clima del viernes 5 de enero, día en el que se concentra la mayor venta de la semana, no ayudó debido al temporal registrado en la región metropolitana y el gran Buenos Aires, región que explica la mayor densidad de comercios. En cambio, en el interior del país, donde el clima estuvo más estable, las ventas tuvieron un mejor desempeño", argumentó el industrial.



En base al informe de CAME, las ventas minoristas arrancaron 2018 con un "muy tibio aumento" debido a que las cantidades vendidas por los comercios pymes durante la semana de Reyes subieron 0,6% frente a la misma fecha de 2017 medidas en cantidades.



Los productos comercializados se concentraron en el rubro juguetes y rodados, mientras que el resto de los ítems tuvieron poca actividad y en general mostraron menos ventas que el año pasado.



"Pocos negocios lanzaron promociones para esta ocasión y eso se notó. Además, esta temporada turística más gente viajó al exterior, lo que también fue mencionado por el comercio como algo que afectó. Y en tercer lugar, no se hicieron campañas para alentar el consumo de Reyes, como ya viene sucediendo en años anteriores, y eso le quitó trascendencia a la fecha", señalaron en CAME.



A criterio de la entidad pyme, la celebración del Día de Reyes "viene perdiendo relevancia año a año. No sólo menos gente mantiene la tradición de los festejos, sino que la franja etaria de quienes se suman a regalar bajó notablemente, y se concentra en chicos de menor edad".



En base a este informe, este año, el 41% de las ventas se concentraron en el rubro juguetes y rodados, con un aumento de casi 4% frente a la misma fecha de la temporada pasada. En segundo lugar siguió se mantuvo el rubro Indumentaria y ropa interior, que captó el 22% de la demanda y subió 0,5% frente a Reyes de 2017.



En tanto, el ramo artículos de computación, electrónicos y celulares se llevó 8% de la operaciones, y artículos e indumentaria deportiva, otro 5%, ambos con poco movimiento respecto a períodos anteriores.



Por su parte, el informe elaborado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señaló que el ticket promedio de los precios de los juguetes se ubicó en torno a los $240 y que los consumidores "aprovecharon las promociones y descuentos con las tarjetas de crédito en especial el Programa Ahora 3 y 6".



Respecto a esto último, el titular de la cámara del juguete subrayó que "la posibilidad de haber contado con el Ahora 3 y 6, permitió incrementar las ventas de los numerosos pequeños comercios minoristas al poder ofrecer un esquema de financiamiento más atractivo y muy demandado por el consumidor final".



Por último, la cámara detalló que los juguetes nacionales más demandados durante la actual temporada de Reyes fueron las piletas inflables, bebotes, lanza agua, juegos didácticos, pelota paleta, masas para modelar y juegos de mesa.