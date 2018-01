Investigan los vínculos de Balcedo con la banda narco Los Monos

Al ser detenido junto a su mujer, la pareja disponía de u$s 500 mil en efectivo

La Justicia investiga si el sindicalista Marcelo Balcedo, arrestado en Punta del Este, tenía vínculos con la banda de narcotraficantes "Los Monos".



Las presuntas conexiones surgen en una causa judicial en Rosario, donde aparece el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), cuyo titular es Balcedo, y un integrante del sindicato, Mauricio Yebra, como testaferro, quién habría manejado fondos provenientes del narcotráfico.



A los investigadores les llama la atención extracciones de dinero en efectivo por $53 millones que Yebra, imputado en la causa federal contra Los Monos, cobró en cheques por ventanilla.



Parte del dinero habría sido destinada a Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses SA, empresa con sede en Villa Elisa, La Plata, donde también funciona una radio cuyo propietario es Balcedo.



Al ser detenido junto a su mujer, Paola Fiege, en una lujosa chacra en Punta del Este, la pareja disponía de alrededor de u$s 500 mil en efectivo y, además, se hallaron armas y autos de alta gama.



La orden de detención y pedido de captura internacional fue librada en el marco de una causa que investiga el presunto vaciamiento del Soeme, delitos tributarios y lavado de activos.



La defensa de Balcedo solicitó que el sindicalista pudiera aguardar esa resolución en libertad, pero la justicia uruguaya se lo negó y le dicto la prisión preventiva por 30 días.



Su abogado Juan Fagúndez aseguró que los dólares hallados "son producto de 11 años de ahorro" y dijo que "sólo uno de los autos" es de su propiedad.



En declaraciones a radio La Red, el letrado también negó la vinculación de Balcedo con Los Monos.



"No hay absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas o alcohol ni en el pedido de extradición, ni en el interrogatorio, ni en sus declaraciones, ni en nada. No saltó nada de eso", subrayó.