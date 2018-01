El presidente del PJ bonaerense reiteró llamado para "volver a confluir dentro del peronismo"

El intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, se refirió a la reunión que mantuvo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y reiteró el llamado para "volver a confluir dentro del peronismo".



"La foto llenó de comentarios las páginas periodísticas, pero hace bastante que vengo hablando con Massa y con otros actores de la política nacional para volver a confluir dentro del peronismo", sostuvo.



En declaraciones a Radio Cooperativa AM 770, Menéndez explicó que "todos los actores del campo popular están muy receptivos después de perder tres elecciones consecutivas y de un grado de dispersión muy importante que le permitió al gobierno nacional avanzar muchísimo".



"Hablamos con todos los intendentes del peronismo, con Randazzo, con Bossio, con los movimientos sociales, con el triunvirato de la CCG y con dirigentes gremiales que no están en la estructura de la CGT, obviamente también hablamos con Cristina y con las agrupaciones más cercanas que tiene", detalló.



Y agregó: "Unidad Ciudadana y la reconstrucción del PJ bonaerense no son construcciones antagónicas, sino complementarias. Cristina sigue siendo la líder del peronismo que más adhesión popular tiene a lo largo y a lo ancho del país, está demostrado al haber perdido tres elecciones seguidas que con cristina sola no alcanza y todos hemos aprendido esa lección".



"No me imagino a Cristina candidata en 2019, aparte ella no lo ha expresado en ningún momento, y tal vez no tenga la centralidad que tuvo hasta hoy pero sí estoy seguro que es una de las personas más importantes y que va a influir en el presente y en el futuro del rearmado del campo popular", opinó.



Consideró que "se puede dar una reunión" entre Cristina de Kirchner y Massa, porque el peronismo debe "volver a hablar de las ideas".



Dijo además que "estamos iniciando una rueda de consultas con todos los gobernadores de origen peronista para comprender la realidad de todas las regiones para tener una agenda común y para eso necesitamos un espacio donde ponernos de acuerdo. Por eso todos queremos hacer un esfuerzo de cohesión en las acciones".



Respecto a la ley laboral que impulsa el Gobierno, se declaró "absolutamente en contra" porque supone "la precarización laboral". "Doctrinariamente no podemos estar a favor de esa ley, ahora tenemos que darnos el debate y espero que lo podamos hacer a tiempo", agregó.



"Con un compañero que haya votado algo con lo que no estoy de acuerdo, lo que tengo que hacer es acercarme más", concluyó.