Con la largada y la primera etapa, el Dakar 2018 puso en marcha sus motores

Miles de peruanos y turistas extranjeros llegaron el sábado hasta el cuartel militar El Pentagonito, en Lima, para presenciar la partido del rally Dakar 2018, que hizo temblar sus cimientos con un espectacular rugido de motores.



El podio instalado en la base militar se convirtió en un verdadero escenario de celebración cuando partieron los primeros vehículos en la mañana rumbo a la ciudad de Pisco para cumplir la primera etapa de la competencia.



Con danzas multicolores acompañadas por la percusión de centenares de cajones peruanos, los 337 vehículos (motos, autos y camiones) fueron pasando por el podio y a su paso locales y turistas los alentaban haciendo flamear banderas con el emblema del Dakar.



Según el ministerio de Salud en el recorrido de los vehículos un fanático quedó herido por invadir la vía.



Una avioneta de Promperú sorprendió a los asistentes con sus acrobacias aéreas mientras decenas de comerciantes aprovechaban la oportunidad para vender gorras, brazaletes, banderas y camisetas con los emblemas del legendario rally.



Algunas personas se tomaban selfies con los vehículos en plena carrera.



El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dio la partida simbólica de la 40° edición del rally Dakar, que recorrerá territorios de Perú, Bolivia y Argentina como punto final entre este sábado y el 20 de enero.



El campeón vigente de motos, el inglés Sam Sunderland, fue primero en partir de la base del ejército.



"El Dakar se fue del Perú por cinco años y ha regresado gracias a nuestros esfuerzos y a los del Dakar. Y estamos muy felices de teneros en nuestro bello país", dijo a la prensa Kuczynski, que vestía una camisa blanca y una gorra con símbolo de la prueba.



El mandatario manifestó que la competencia permite poner al Perú en el mapa y significa también un impacto económico. Asimismo, garantizó la seguridad de los espectadores y recordó que la competencia no pasará por zonas arqueológicas y paleontológicas.



Expresó su respaldo a los 24 equipos peruanos participantes en el rally entre los que destaca la conductora de televisión Fernanda Kanno, quien será la primera mujer de este país en correr el Dakar.



"Estoy cumpliendo mi sueño de correr el Dakar", dijo entre lágrimas Kanno, que conduce una camioneta Toyota Land Cruiser, un antiguo patrullero de la policía rutera de Perú que fue adaptado para la dura competencia.



El piloto español Juan Pedrero dijo a la agencia francesa AFP que el Dakar recupera su esencia con el recorrido por las dunas de Perú.



"La carrera había perdido su esencia con el recorrido en Argentina y Bolivia, que les falta un poco de arena", comentó Pedrero tras calificar de complicadas a las dunas peruanas.



El director del rally Dakar 2018, el francés Etienne Lavigne, aseguró que las seis etapas que se disputarán en Perú ofrecen un espectáculo de alta calidad.



"Estoy más que contento por disfrutar de este país fantástico con fabuloso desiertos y con la promesa de un espectáculo deportivo de alta calidad en los seis primeros días", dijo Lavigne tras liderar la partida simbólica.



Lima fue el escenario de la final del rally en 2012 y la salida en 2013, en las dos únicas ocasiones en las que Perú formó parte del trazado de la prueba, en medio de algunos reclamos de arqueólogos y ambientalistas por el daño que causaban corredores y turistas en zonas protegidas.



Esta vez, vuelve a Perú con el compromiso de una ruta trazada con respeto a la arqueología y medio ambiente. El Dakar 2018 en sus 14 etapas finalizará el 20 de enero en Córdoba.



Respecto a la deportivo, esta edición marcará la despedida de Peugeot de la legendaria carrera y el equipo francés se preparó para hacerlo por la puerta grande.



La marca francesa tuvo su primer paso exitoso entre 1987 y 1990 con las victorias de los finlandeses Ari Vatanen, en tres oportunidades; y Juha Kankkunen, en la restante. Recién en 2015 el León volvió a la prueba, que en 2009 cambió África por Sudamérica. Esta vez el regreso no fue tan abrumador: ganó en dos de sus tres participaciones de la mano del francés Stéphane Peterhansel.



Pese a su decisión, Peugeot no escatimó en gastos para lograr un nuevo éxito. Para eso construyó un auto totalmente nuevo, el 3008 DKR Maxi. Se trata del tercer vehículo de tracción simple y motor V6 biturbo diésel concebido para esta etapa tras el 2008 DKR de 2015, que tuvo una versión mejorada en 2016; y el 3008 DKR empleado en 2017. Además, apostó por mantener su excelente plantel de pilotos integrado por Peterhansel, sus compatriotas Sébastien Loeb y Cyril Despres y el español Carlos Sainz.



¿Pero cuál es el nuevo desafío de la automotriz? Competir en el Campeonato Mundial de Rally Cross, que en pocos años más se volverá totalmente eléctrico. El alejamiento de Peugeot del Dakar deja a tres de sus cuatro pilotos con futuro incierto. Loeb, que espera lograr en este rally el triunfo que se le negó en los dos últimos años, es el único que sabe qué hará luego de la extenuante prueba, ya que seguirá ligado a Peugeot en el Rally Cross como desde hace dos años.



Peterhansel, Despres y Sainz desconocen qué harán y, por ahora, solo buscan disfrutar de esta despedida del León y definir su futuro una vez que la carrera llegue a su fin. En el caso de los franceses es muy posible que recalen en otros equipos dakarianos en la que su experiencia puede ser muy valorada; mientras que el español ya amagó en varias oportunidades con retirarse y tal vez este sea el momento para hacerlo.



Con toda la carrera aún por delante, Peugeot ahora solo busca una cosa: despedirse del Dakar con nuevos éxitos.