El City se acostumbra a los goles de Agüero y accedió a una nueva ronda

Sergio Agüero metió este sábado dos goles en la aplastante victoria de Manchester City sobre Burnley por 4-1 como local, en un encuentro correspondiente a los 32avos. de final de la FA Cup de Inglaterra.



El punta del seleccionado argentino anotó sus tantos a los 11 minutos del segundo tiempo y a los 13 de la misma etapa, respectivamente, mientras que el alemán Leroy Sané (26m. ST) y el portugués Bernardo Silva (38m. ST), quien reemplazó al ex Independiente, ampliaron la ventaja en la goleada.



Con estos dos tantos, Agüero alcanzó los 13 en la actual temporada, en la que disputó 17 juegos (0.76 promedio).



Además, el defensor del conjunto nacional, Nicolás Otamendi también estuvo desde el arranque en el ganador.



Por otro lado, Watford, con el argentino Roberto Pereyra (ex River Plate), goleó a Bristol City por 3-0, de local, y avanzó a la siguiente rueda del campeonato más antiguo de Inglaterra.



A su vez, Swansea City, con el central Federico Fernández (ex Estudiantes de La Plata) de titular, igualó sin goles con Wolves, de visitante, y jugarán nuevamente dentro de una semana para definir la serie.



Otros resultados: Fleetown 0-Leicester 0*; Middlesbrough 2-Sunderland 0; Aston Villa 1-Peterborough 3; Birmingham 1-Burton 0; Blackburn 0-Hull City 1; Bolton 1-Huddersfield 2; Bournemouth 2-Wigan 2*; Brentford 0-Notts County 1; Cardiff 0-Mansfield 0*; Carlisie 0-Sheffield Wed 0; Coventry 2-Stoke City 1; Doncaster 0-Rochdale 1; Exeter 0-West Brommwich 2; Fulham 0-Southampton (DT Mauricio Pellegrino) 1; Ipswich 0-Sheffield United 1; Milwall 4-Barnsley 1; Newcastle 3-Luton 1; QPR 0-MK Dons 1; Stevenage 0-Reading 0; Wycombe 1-Preston 5; Yeovil 2-Bradford 0; Norwich 0-Chelsea 0*.



*Necesitan replay.



Domingo: Newport County-Leeds United; Shrewsbury Town-West Ham; Tottenham Hotspur (DT Mauricio Pochettino; Erik Lamela y Juan Foyt)-Wimbledon; Nottingham Forest-Arsenal.



Lunes: Brighton & Hove Albion-Crystal Palace (Julián Speroni).