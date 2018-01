Juventus sigue los pasos de Napoli, pero ahora su preocupación es Dybala

El líder Napoli derrotó este sábado a Hellas Verona por 2-0, de local, y el escolta Juventus, con las presencias de los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, venció a Cagliari por 1-0, de visitante, en sendos encuentros de la 20ma. fecha de la Liga de Italia.



El defensor senegalés Kalidou Koulibaly (20m. ST) y el delantero español José Callejón (33m. ST) anotaron los goles del equipo napolitano; mientras que el atacante Federico Bernardeschi (29m. ST) anotó para la "Juve".



Con estos resultados Napoli sigue en la cima con 51 puntos y Juventus lo escolta con 50 unidades.



La mala noticia del día fue la lesión de Dybala, quien sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha.



El punta cordobés corrió una pelota larga y rápidamente se tomó la zona afectada para comenzar a caminar con dificultad en los minutos posteriores. Por ende, el cordobés pidió salir con marcados gestos de dolor.







Dybala, que salió de la cancha con lágrimas en los ojos, transita una temporada complicada, alternando momentos buenos y malos. A su vez perdió el lugar de indiscutido titular en los últimos encuentros (5 goles en 20 cotejos).



"Dybala no puede ser 9 en un equipo grande. Sus mejores rendimientos y goles se dieron cuando juega arrancando desde atrás", explicó el miércoles pasado el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri.



"Podía hacerlo en Palermo, con un equipo que jugaba a cincuenta metros del arco rival: con la Juventus, que juega a veinte metros del área del adversario, no puede hacerlo", explayó.



De esta manera, la "Joya" aguardará los estudios médicos para saber el alcance de su lesión, aunque no lo complicaría de cara al futuro en una eventual convocatoria al seleccionado argentino.



En tanto, Lazio (40) vapuleó a Spal 2013 por 5-2, de visitante, con una brillante actuación de su delantero Ciro Immobile, quien marcó cuatro tantos (19, 26 y 41m. PT y 6m. ST) y escaló a lo más alto de la tabla de goleadores, con 20, dos más que Mauro Icardi.



Mientras que Roma (39), con los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti, perdió por 2-1, de local, frente a Atalanta, de Juan Palomino y Alejandro Gómez.



Otros resultados: Torino (Nicolás Burdisso) 3 - Bologna (Rodrigo Palacio) 0; Milan (Lucas Biglia) 1 - Crotone 0; Benevento 3 -Sampdoria (Matías Silvestre) 2; y Genoa (Nicolás Spolli) 1- Sassuolo 0.



El viernes la fecha se abrió con Chievo Verona 1 - Udinese 1 y Fiorentina 1 (Giovanni Simeone)-Inter 1 (Mauro Icardi).



Posiciones: Napoli 51 puntos; Juventus 50; Inter 42; Lazio 40; Roma 39; Sampdoria y Atalanta 30; Udinese, Torino, Milan y Fiorentina 28; Bologna 24; Chievo Verona 22; Sassuolo y Genoa 21; Cagliari 20; Spal 2013 y Crotone 15; Hellas Verona 13; y Benevento 7.