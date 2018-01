La Justicia define la situación de Boudou, Zannini y otros detenidos del kirchnerismo

El exvicepresidente Amado Boudou y el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini se jugarán esta semana la posibilidad de salir de la cárcel o seguir en el penal de Ezeiza, en fallos que firmará la Cámara Federal porteña.



En lo inmediato, el lunes por la mañana expondrá de manera oral ante los camaristas de feria del Tribunal de Apelaciones el abogado Mariano Fragueiro Frías, en reclamo de la excarcelación de Zannini, detenido y procesado con prisión preventiva en la causa que investiga el supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes prófugos del atentado a la AMIA, originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.



Al igual que el excanciller Héctor Timerman, la expresidenta y actual senadora Cristina de Kirchner, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, Zannini fue procesado con preventiva, pero su defensa no había reclamado antes su liberación porque esperaba que la Cámara aliviase la acusación del juez federal Claudio Bonadio.



Como argumentó el abogado en el escrito del pedido de la excarcelación, esto ocurrió y el tribunal de apelaciones dejó fuera de los cargos el delito de "traición a la Patria", con lo cual la eventual condena aplicable a Zannini disminuyó, uno de los principales argumentos para pedir su libertad.



Además, quien fuera secretario Legal y Técnico de la Presidencia de Cristina de Kirchner no tiene otras causas penales en su contra y siempre estuvo a derecho.



Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia escucharán al letrado y resolverán esta semana si liberan a Zannini, dado que desde el martes 16 serán reemplazados hasta fin de mes por sus colegas Martín Irurzun y Jorge Ballestero, explicaron fuentes judiciales a Télam.



En la misma causa, Timerman y los demás detenidos deberán recurrir ya a otra instancia superior, la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dado que la Cámara Federal porteña rechazó excarcelarlos.



Cristina de Kirchner permanece en libertad porque tiene fueros parlamentarios, pero su defensa también irá a Casación a apelar su procesamiento con prisión preventiva en la causa por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.



También los camaristas Farah y Bruglia definirán pedidos de Amado Boudou para que se morigere su prisión preventiva con algún mecanismo de control, como la tobillera electrónica, o se le dé arresto domicliario, cuestión en la que no hubo acuerdo, por lo que hubo que convocar por sorteo a un camarista de feria de otro fuero, la Cámara en lo Criminal ordinaria.



Se trata de Rodolfo Pociello Argerich, a quien ya se enviaron los dos votos disímiles de los magistrados y la documentación del caso para que defina una postura.



Según fuentes judiciales, uno de los jueces votó a favor de otorgar alguno de estos beneficios a Boudou y otro por confirmar el rechazo del juez federal Ariel Lijo y la confirmación de la preventiva para que el exvicepresidente y exministro de Economía siga alojado en la cárcel de Ezeiza.



Este desacuerdo será desempatado por Pociello Argerich en un fallo que, a más tardar se firmará el lunes 15, y que también definirá la suerte de José María Nuñez Carmona, exsocio de Boudou, también con prisión preventiva en la misma causa penal por supuesto lavado de activos en una investigación por enriquecimiento ilícito.



Con fecha límite en el lunes 15, Farah y Bruglia definirán la situación que se generó a raíz de la decisión de dar el arresto domicliario al exlíder del SOMU Omar "Caballo" Suárez, para lo cual quedó fijada la audiencia con su defensa el próximo viernes a las 11.



La semana que pasó transcurrió en un debate referido a la apertura o no de la feria judicial para tratar el caso, algo resuelto el jueves último, cuando se fijó fecha de audiencia para el próximo lunes.



Pero Carlos Broitman, abogado de Suárez, pidió una prórroga con el argumento de compromisos laborales previos y falta de tiempo para preparar la audiencia en la que expondrá de manera oral ante los jueces.



Al prorrogarse el trámite para el viernes 12, Suárez se garantizó una semana más al menos en la casa de su hija en la localidad bonaerense de Olivos y fuera del penal de Marcos Paz.



El sindicalista de los marítimos procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita y extorsión tiene puesta tobillera electrónica con prohibición de salida salvo para estudios médicos autorizados antes por el juez federal Sergio Torres, a cargo en estos días de su causa.



Al final de la que fue la primera semana de feria judicial llegaron además a estudio de la Cámara porteña las apelaciones presentadas por las defensas de los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes el juez federal Julián Ercolini procesó por la multimillonaria retención indebida de impuestos recaudados por Oil Combustibles.



La situación de ambos será ventilada en una audiencia para la cual se fijará fecha, pero ya cuando estén a cargo los camaristas de la segunda quincena, Irurzun y Ballestero.