Blejer: "Dos de los desequilibrios que no se han corregido son el fiscal y la inflación"

El economista y ex presidente del Banco Central Mario Blejer evaluó el rumbo de la economía y dijo que la dirección adoptada por el Gobierno de Mauricio Macri "es la correcta".



"Hay éxitos parciales pero todavía no se han podido eliminar todos los desequilibrios que han sido recibidos. La dirección que está yendo la economía es la correcta. Está siendo más competitiva", dijo en declaraciones al programan "El Fin de la Metáfora", que se emite por Radio 10.



Para Blejer, "se exageró bastante el cambio de las metas de la inflación", luego de que el Gabinete económico anunciara un corrimiento del 10% al 15% para este año. "Lo importante ahora es si esta situación va a crear mayor coordinación y va a llevar a conseguir los objetivos. La economía argentina en el 2017 empezó a crecer, eso hay que destacarlo", consideró.



"El proceso de equilibrar la economía es muy complicado. Cuando hay incertidumbre es muy difícil corregir los desequilibrios. Dos de los desequilibrios que no se han corregido son el fiscal y la inflación", añadió.



El economista dijo estar preocupado por la toma de deuda aunque "no demasiado". "Si se usa para financiar obras de infraestructura, obra de inversión pública, es útil. La inversión se paga con deuda. Si es para pagar obligaciones para consumo o para deudas anteriores, es un problema", sostuvo.