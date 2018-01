Despres marcó el ritmo en una jornada perfecta para Peugeot

El piloto francés Cyril Despres (Peugeot) ganó este domingo el segundo especial del rally Dakar 2018, disputado alrededor de la ciudad de Pisco, y tomó el liderazgo de la clasificación general en la categoría de autos, donde el mendocino Orlando Terranova está en la sexta posición.



La etapa fue dominada por Peugeot, ya que Despres fue escoltado por sus compañeros de equipo Stéphane Peterhansel y Sébastien Loeb, respectivamente.



El sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) llegó en cuarto lugar.



Despres hizo los 267 km cronometrados en un tiempo de 2 horas 56 minutos 51 segundos, aventajando a Peterhansel en 48 segundos y a Loeb en 3:08 minutos. De Villiers llegó a 7:26 minutos del ganador.



"Ha sido un gran día", celebró Despres, cinco veces ganador en el Dakar en la categoría motos.



"Es la primera vez que nuestro auto estuvo en estas condiciones", agregó el francés. Su Peugeot respondió a la perfección al momento de "trepar las dunas". "Vimos a muchos competidores enterrados en la arena (entre ellos el español Carlos Sainz) pero nosotros pudimos evitarlo".



En esta segunda etapa corrida alrededor de la ciudad de Pisco, conocida por su licor del mismo nombre, Loeb también disfrutó de las dunas -al contrario del sábado cuando quedó retrasado y sufrió una falla en sus frenos- y ahora trepó hasta la cuarta posición de la clasificación general.



"Nos fue mejor que ayer", opinó Loeb, nueve veces campeón mundial de rally, que busca su primera victoria en el Dakar.



Loeb, que terminó tercero este domingo para completar un podio de Peugeot, dijo que se torna confuso en las dunas encontrar el camino correcto.



"Siempre seguimos las huellas porque no queremos perderlas. Tenemos mucho para perder si no vamos por la senda correcta", graficó Loeb.



"Queremos irnos de Perú en buena forma", agregó



• Bryce Menzies se despide.



En esta segunda etapa se produjo el abandono del estadounidense Bryce Menzies (Mini) debido a un accidente, en la primera baja de importancia de la prueba, anunciaron el domingo los organizadores.



"Los pilotos están bien, han sido evacuados y llevados al campamento", informó la organización.



Menzies, de 30 años, y su copiloto Peter Mortensen (33 años), los únicos representantes de Estados Unidos en la categoría de autos, habían terminado en cuarto lugar el sábado en la primera etapa del Dakar.



El sábado en la primera etapa "habíamos estado muy bien".



"Tendremos que volver con más fuerza el año próximo", agregó el estadounidense, que disputaba este año su primer rally Dakar.



Por su lado, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), dos veces ganador del Dakar y que el sábado se impuso en la primera etapa, tuvo un mal día este domingo luego de que su copiloto se sintiera enfermo.



Otro piloto que tuvo una jornada para el olvido fue el argentino Lucio Álvarez, que tuvo problemas con su Toyota al bajar una duna.



• Barreda, líder en motos, con dos argentinos en el Top Ten.



En las motos el español Joan Barreda Port (Honda) ganó la segunda etapa y se encaramó en el liderato categoría seguido por el francés Adrien Van Beveren (Yamaha).



Barreda hizo un tiempo de 2 horas 56 minutos 44 segundos para los 267 km cronometrados en las dunas alrededor de Pisco (Perú), adelantándose en 2:54 minutos a Van Beveren y en 4:24 al austríaco Matthias Walkner (KTM).



Dos argentinos se mantienen a la expectativa en la clasificación general. Son Kevin Benavidez y Franco Caimi, séptimo y octavo, respectivamente.



El actual campeón del Dakar y ganador el sábado de la primera etapa, el británico Sam Sunderland (KTM), llegó séptimo a seis minutos de Barreda.



El español, de 34 años y quinto en la pasada edición del Dakar dijo que pudo "sostener un buen ritmo" para ganar el tramo y pasar a comandar la clasificación.



"He perseverado después de muchos años y he trabajado mucho. La próxima etapa es ganar el Dakar, pero es un desafío muy duro", agregó Barreda.



El lunes se disputará la tercera etapa, de Pisco a San Juan de Marcona, con un recorrido de 502 km a lo largo de la costa del Océano Pacífico y 295 km de tramos especiales.



• Villagra es protagonista entre los Camiones.



El cordobés Federico Villagra, con un Iveco, se recuperó de un complicado primer día y cumplió una muy buena actuación en la segunda etapa, Pisco-Pisco en Perú, y se ubica en la tercera colocación de la clasificación general de la categoría camiones en el Rally Dakar 2018, detrás del Ruso Eduard Nikolaev (Kamaz).



El trazado de este domingo cubrió una distancia cronometrada de 267 kilómetros, y en ese parcial el "Coyote" a terminó segundo a 3 minutos 25 segundos de Nikolaev, quien domina la carrera con un tiempo acumulado de 3h50m07s, aventajando al checo Ales Loprais, por 5m38s y a Villagra por 9m33s.