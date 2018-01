Murió la cantante France Gall, intérprete de la famosa canción "Ella, elle l'a"

La cantante francesa France Gall, intérprete del exitoso tema "Ella, elle l'a", murió a los 70 años a consecuencia de un cáncer, según dio a conocer su encargada de comunicación Geneviève Salama.



"Hay palabras que no se quieren pronunciar nunca", señaló la declaración. "France Gall llegó el 7 de enero al paraíso blanco, luego de que durante dos años combatiera con discreción y dignidad la recaída de su cáncer".



Gall, muy querida en su país, fue elogiada por diversas personalidades. El presidente Emmanuel Macron escribió en Twitter: "France Gall trascendió el tiempo gracias a su sinceridad y a su generosidad".





France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait.