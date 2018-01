El buque ARA Puerto Argentino se suma a la búsqueda del submarino junto con un robot ruso

Con el reclamo de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan para que no se abandone la búsqueda del submarino como trasfondo, la Armada informó que se sumará al operativo el buque ARA Puerto Argentino que traslada en su interior el robot ruso Panther Plus. La nave relevará al navío ARA Islas Malvinas, que llegó en las últimas horas a la Base Naval de Ushuaia para concretar su desvinculación de la misión.



Las flamantes medidas fueron anunciadas por la Armada a través de un comunicado difundido este domingo al mediodía en el que se ratificó el compromiso de esa fuerza para dar con la embarcación desaparecida desde el 15 de noviembre pasado. Del operativo participan actualmente el destructor argentino ARA Sarandí y el buque oceanográfico ruso Yantar.



"El aviso ARA Islas Malvinas arribó a la Base Naval de Ushuaia para efectuar su relevo con el aviso ARA Puerto Argentino, al que trasladará el ROV ruso Panther Plus", señala el parte difundido por la Armada a través de las redes sociales.



Allí, indicó también que este domingo operaban con "vientos de 17 a 21 nudos del sector oeste rotando al noroeste, en disminución por la tarde/noche de 11 a 16 nudos", con lo cual el tamaño de las olas se prevé en una altura de 2 metros en disminución a 1,2 metros.



Además, en su parte diario, la Armada volvió a asegurar que "a los efectos de integrar los esfuerzos realizados hasta el momento, sumando nuevas iniciativas y formas de asistencia para mejorar la respuesta institucional, se ha creado el Centro de Atención Permanente a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, con sede única en la Base Naval Mar del Plata".



Por otro lado, reafirmó que la Armada y el Ministerio de Defensa "mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas".



Foto: Fabián Gastiarena.



Días atrás, los familiares de los tripulantes escribieron una carta al presidente ruso Vladimir Putin pidiéndole que su país no abandoné la búsqueda del submarino. "Queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA 'San Juan', sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", expresaron en el escrito que fue enviado a través de la diplomacia argentina.



Los rumores acerca del alejamiento de las naves rusas de la búsqueda comenzaron a acrecentarse luego de que los EEUU retiraran sus navíos de la zona el pasado 27 de diciembre tras no obtener resultados en los distintos patrullajes y sondeos del fondo marino.