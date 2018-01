Para Daer, las paritarias de este año deben tener cláusula gatillo

El dirigente cegetista Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, dio por hecho que los acuerdos paritarios de este año deberán volver a contemplar una cláusula gatillo al destacar la necesidad de que los trabajadores "no pierdan ingresos ni poder adquisitivo".



"Seguramente habrá que reivindicar una cláusula gatillo porque, si el gobierno fracasa en sus pronósticos, lo que no podemos hacer los trabajadores es perder ingresos y poder adquisitivo", aseveró el triunviro y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).



Así lo expresó en una entrevista que concedió a radio El Mundo, en la que planteó que "lo que no se puede hacer en la Argentina es que caiga el poder de compra del salario porque, si no, vamos a seguir en un espiral descendente".



"Lo único que puede iniciar un punto de inflexión y que el país empiece a mejorar sus estándares laborales es la reactivación del mercado interno; estamos en un momento por demás delicado", postuló el dirigente de la CGT.



En ese marco, sostuvo que "las metas que se propone el Gobierno" en materia de inflación "nunca las viene cumpliendo", con lo cual estimó necesaria una "cláusula gatillo" en las negociaciones salariales de este año, del mismo modo que el año pasado.



Además, indicó que, si el Gobierno pretendiera "ponerle rigidez" a las negociaciones salariales, las paritarias "dejarían de tener sentido" y eso "generaría un marco de conflictividad muy grande", con lo cual "el Gobierno también tendría que evaluar que no es bueno para un país vivir en estado de conflicto".



"Ninguno quiere una sociedad donde la falta de armonía genere una conflictividad permanente. El Gobierno tiene que entender que, si garantizó que las paritarias van a seguir funcionando, las paritarias tienen que ser paritarias y no un cepo donde el primero que no cumple es el propio Gobierno", postuló Daer.



En este sentido, indicó que "el año pasado hablaron primero de un 17 por ciento (de inflación), luego de un 19 por ciento, y a mediados de año ya era del 21 por ciento y tampoco se cumplió".



"Se le queman los papeles de la macroeconomía y eso en ningún caso es responsabilidad del asalariado", sostuvo Daer en la entrevista radial.



En este contexto, el triunviro de la CGT remarcó que, desde el Gobierno "no pueden decir que el salario fue el motor de la inflación" sino que "lo fueron los ajustes permanentes en las tarifas, en los combustibles y en la vorágine de esta economía dolarizada".



"Creo que las metas que se propone el Gobierno nunca las viene cumpliendo. Seguramente habrá que reivindicar una cláusula gatillo", dijo Daer sobre las discusiones paritarias y, a la vez, llamó a "esperar a fines de febrero próximo, cuando comience a moverse la rueda de las paritarias más importantes".