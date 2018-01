Dos goles de Di María en una nueva victoria de PSG

París Saint Germain, con dobletes de Neymar, Mbappé y Di María, sustituto de Edinson Cavani, se dio un festín en el estadio Roazhon Park, donde inició su andadura en la Copa de Francia con una goleada ante el Rennes (1-6) para situarse en los dieciseisavos de final de la competición.



El conjunto de Unai Emery, vigente campeón, mantuvo el fútbol alegre y dinámico que le caracteriza en lo que va de curso. En veinte minutos había sentenciado la eliminatoria.



Emery apenas efectuó rotaciones. Dejó fuera del choque al uruguayo Edinson Cavani, que se incorporó al equipo dos días tarde tras las vacaciones navideñas. Ángel di Maria ocupó su lugar en el tridente atacante parisino. Junto a Kylian Mbappé y Neymar. Entre ellos firmaron los tres primeros tantos de PSG.



El Rennes resistió nueve minutos. Hasta que un pase de Thiago Silva fue controlado por Mbappé para llevar la pelota a la red. En el 17, Neymar culminó una combinación colectiva en la que participaron Adrian Rabiot y Marco Verratti. Y siete después, Di María firmó el tercero. Justo antes del descanso Neymar finalizó una jugada de toda la terna atacante para anotar el cuarto, el segundo en su cuenta.



Tras el descanso, un penalti transformado por Benjamin Bourigeaud supuso el tanto del honor del Rennes, que aún padeció después la contundencia del campeón, con otros dos goles, firmados por Mbappé y Di María.



Para entonces Emery ya había efectuado sus tres cambios. Julian Draxler sustituyó a Adrian Rabiot y Marco Verratti dejó su sitio a Thiago Motta, que solo estuvo en el campo nueve minutos. Lesionado, tuvo que ser cambiado por Christopher Nkunku.



Unai Emery situó de inicio al siguiente once: Kevin Trapp, Yuri Berchiche, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Dani Alves, Adrien Rabiot, Giovanni Lo Celso, Marco Verrati, Ángel Di Maria, Neymar y Kylian Mbappe.



• También marcaron Carrillo y Ponce.



En la jornada del sábado Guido Carrillo concretó tres goles en el triunfo que Mónaco logró ante Moulins-Yzeure, de la tercera categoría francesa, por 5-2 como visitante, en un encuentro correspondiente a los 32vos. de final de la Copa de Francia.



El exdelantero de Estudiantes de La Plata anotó sus tantos a los 1m. PT; 6m. ST y 39m. ST, erigiéndose en pieza clave para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.



De esta forma, Carrillo, de 25 años, lleva 8 anotaciones en 22 presentaciones en la actual temporada, y superó por una su marca en la 2016-2017.



Además, el rosarino Ezequiel Ponce anotó para Lille, ex equipo del DT Marcelo Bielsa, que venció a Le Mans por 4-2, de visitante.



El tanto del futbolista cedido por Roma, de Italia, y con pasado en Newell's Old Boys fue a los 6 minutos del primer tiempo.