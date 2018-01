El Dakar puso primera: todo lo que hay que saber sobre la 40ª edición del rally más extremo

La edición número 40 del Rally Dakar, la legendaria prueba que esta vez tiene como países anfitriones a Perú, Bolivia y Argentina, se puso en marcha. La carrera cuenta con 337 participantes (190 motos y cuatricilos, 105 autos y 42 camiones) y el 50 % de su recorrido se realiza sobre arena.



Aquí mostramos algunos datos que ningún fanático debería dejar pasar por alto:



¿Qué distancia cubrirán los competidores?

En total serán unos 8.700 kilómetros, de los cuales 4.300 corresponden a pruebas especiales. La carrera está dividida en 14 etapas. Comenzará el sábado 6 en Lima (Perú), la jornada de descanso se realizará el viernes 12 en La Paz (Bolivia) y finalizará el sábado 20 en Córdoba (Argentina).



¿Cuál es el principal atractivo de esta edición?

Sin dudas, el regreso de Perú después de cinco años. Tras la largada en Lima la caravana pasará por Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa y Puno. Las enormes dunas serán un escollo para los participantes. Tal es así que se habilitaron varios "caminos paralelos" para rodearlas en las Etapas 2 (Pisco-Pisco), 3 (Pisco-San Juan de Marcona), 4 (San Juan de Marcona-San Juan de Marcona) y 5 (San Juan de Marcona-Arequipa). Obviamente, aquellos que los utilicen sufrirán penalizaciones de tiempo.



¿Hay cambios en el reglamento técnico?

La principal modificación está en la categoría autos. Los 4x4 tienen más recorrido de suspensión y 100 kilogramos menos. Estas variantes se realizaron para que los autos de doble tracción luchen de igual a igual con los buggy, que además no podrán inflar y desinflar los neumáticos desde el habitáculo.



¿Qué equipo es favorito en la categoría autos?

Peugeot es gran candidato después de ganar en 2016 y 2017 con el francés Stéphane Peterhansel. La alineación del León se completa con Sébastien Loeb y Cyril Despres, también representantes de Francia; y el español Carlos Sainz. "Queremos despedirnos del Dakar con la victoria", sostuvo el galo Bruno Famin, responsable de la escudería en alusión a que la marca se retirará de la competencia al finalizar esta edición. Toyota, que utilizará una nueva Hilux, aparece como su gran rival. Sus pilotos son el qatarí Nasser Al-Attiyah, el sudafricano Giniel De Villiers y el holandés Bernhard Ten Brinke.



¿Quiénes luchan por la victoria en motos?

El juego está abierto entre tres grandes equipos: KTM, Honda y Yamaha. La marca austríaca, que acumula 16 triunfos consecutivos, tiene al australiano Toby Price y al inglés Sam Sunderland, los dos últimos vencedores, como sus principales defensores. La casa japonesa intentará romper su hegemonía con el español Joan Barreda Bort y el argentino Kevin Benavides. Mientras que la empresa del diapasón apuesta todo al francés Adrien Van Beveren y al argentino Franco Caimi. En esta puja no hay que descartar a Husqvarna con el chileno Pablo Quintanilla.



¿Qué se puede esperar de las categorías cuatriciclos y camiones?

En Cuatriciclos la lucha estará entre varios experimentados como el chileno Ignacio Casale, el checo Josef Machacek y el polaco Rafal Sonik. Todos ellos, además, son expertos sobre la arena, superficie predominante en esta edición. Entre los camiones, Kamaz va por su octavo triunfo en Sudamérica. Puede encontrar fuerza en el equipo Iveco con el argentino Federico Villagra ya que el holandés Gerard De Rooy, dueño de la estructura y ganador en 2012 y 2016, decidió correr en la África Eco Race.



¿Hubo alguna baja de último momento?

Paulo Goncalves, piloto del equipo Honda, no podrá correr por las lesiones que sufrió hace 15 días mientras entrenaba. El portugués se lastimó el hombro derecho y la rodilla izquierda y decidió no competir tras realizar un último test antes de las verificaciones técnicas y administrativas. Su lugar será ocupado por el chileno José Ignacio Cornejo, de 23 años.



¿Cuántas mujeres participan?

En total serán 14. En motos competirán las españolas Laia Sanz (KTM) y Rosa Romero (KTM), la holandesa Mirjam Pol (Husqvarna) y la checa Gabriela Novotna (Husqvarna). En cuatriciclos se destacan la checa Olga Rouckova (Yamaha) y la boliviana Suany Martínez (Can-Am). En autos correrán las argentinas Alicia Reina (Toyota) y María del Huerto Mattar Smith, como navegante de su compatriota Carlos Villegas Agüero sobre una Nissan; la peruana Fernanda Kanno (Toyota), la española Cristina Gutiérrez, la italiana Camelia Liparotti (UTV Yamaha) y la checa Eugenie Decre, que navega al francés Jeromé Pelichet sobre una Toyota. Mientras que en camiones completarán tripulaciones la holandesa Elisabert Hendrik, en el Ginaf de su coterráneo Ed Wigman; y la italiana Raffaella Cabini, que estará junto a su padre Antonio Cabini en un Mercedes.



¿Quién es el piloto más joven del Dakar 2018? ¿Y el más viejo?

Con solo 19 años el argentino Juan Agustín Rojo es el piloto más joven en enfrentar al Dakar 2018. Será su segunda experiencia tras la de 2016 que terminó en abandono en la octava etapa. En el otro extremo está el japonés Yoshimasa Sugawara, que tiene 76 años y competirá en camiones.



¿Hay alguna personalidad de otro deporte que compita en este Dakar?

Sí, el portugués André Villas-Boas, quien es técnico de fútbol. El exentrenador de Porto y Zenit de San Petersburgo debutó en la categoría autos con una Toyota Hilux del Overdrive.