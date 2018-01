Netanyahu pidió eliminar la agencia de ayuda a palestinos de la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) "perpetúa el problema de los refugiados palestinos" y "debe despedirse del mundo", en línea con las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese organismo creado en 1949.



Netanyahu se expresó así al inicio de la reunión de su gabinete, al tiempo que fuentes del ministerio de Exteriores dijeron que Israel no quiere de verdad que Estados Unidos deje de financiar a los palestinos, según informó el canal de televisión Jadashot.



"Estoy totalmente de acuerdo con la crítica del presidente Trump a la Unrwa", dijo Netanyahu, después de que el magnate amenazara la semana pasada vía Twitter con cortar la ayuda financiera a los palestinos, incluyendo a la agencia de la ONU, si éstos no se sientan a negociar sobre el estatus de Jerusalén.



"Es una organización que perpetúa el problema de los refugiados palestinos. También perpetúa la narrativa del llamado derecho al retorno que tiene como objetivo eliminar al Estado de Israel y por lo tanto, Unrwa debe despedirse del mundo", señaló el primer ministro israelí citado por las agencias de noticias EFE y ANSA.



También dijo que esa agencia de la ONU se especializó en ayudar a los refugiados palestinos hace 70 años, mientras que otro cuerpo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado para los Refugiados (Unhcr), lidia con el resto de refugiados del mundo.



En esa línea, Netanyahu formuló "una sugerencia simple: que los fondos de Unrwa sean gradualmente transferidos a Unhcr, con criterios claros para ayudar a refugiados reales y no ficticios".



El mensaje del premier israelí, a un mes de que Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel y anunciara el traslado de la embajada norteamericana a la ciudad santa, fue replicado por el portavoz de la Agencia, Christopher Gunness, quien declaró que "lo que perpetúa la crisis de los refugiados es el fracaso de las partes para tratar el asunto".



"Esto tiene que ser resuelto por las partes en conflicto en el contexto de conversaciones de paz basadas en las resoluciones de la ONU y la ley internacional", añadió.



Gunness precisó que "el mandato de la Unrwa, dictado por la Asamblea General de la ONU, es continuar con sus servicios hasta que se encuentre una solución justa y duradera para los refugiados palestinos".



En tanto, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, pedirá a los cancilleres de la Unión Europea (UE) que trabajen con sus respectivos gobiernos para reconocer a Jerusalén Este como su capital y a Palestina con las fronteras de 1967, lo que implicaría el retiro de Israel de la parte oriental de la ciudad santa y de Gaza y Cisjordania.



Abbas viajará a Bruselas el 22 de enero próximo y "uno de los puntos más relevantes de su agenda serán las reuniones que mantendrá con ministros de Exteriores europeos para solicitar el reconocimiento internacional de Palestina con sus fronteras del 67", afirmó el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Xabier abu Eid, citado por EFE.



La postura palestina de apostar por un respaldo del viejo continente para hacer frente a la alianza entre Israel y los Estados Unidos fue apoyada ayer por el Consejo de ministros de la Liga Árabe, en una reunión con representantes de Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos.



El responsable de la diplomacia jordana, Ayman Safadi, dijo que todos los cancilleres estaban de acuerdo en que no habrá estabilidad en la región hasta que no se reconozca el Estado palestino con las fronteras de 1967, informó el diario israelí Haaretz.