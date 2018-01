Locura total por Mauro Zárate: más de mil hinchas lo recibieron en Ezeiza

Más de mil hinchas de Vélez le dieron la bienvenida en el aeropuerto de Ezeiza al delantero Mauro Zárate, uno de sus últimos hijos pródigos, que decidió volver al club en este frágil momento deportivo, donde deberá sumar muchos puntos para evitar pelear por la permanencia.



"Se me caen las lágrimas. Inexplicable, no tengo palabras de agradecimiento!!!! Gracias gracias gracias y Aguante Velez!!!", publicó en su cuenta de Twitter el jugador, luego de haber bajado del avión.



En ese sentido, Zárate y su familia no pudieron ir a agradecer en persona a los hinchas que se movilizaron desde el estadio José Amalfitani de Liniers hasta Ezeiza.



"Por motivos de seguridad la policía no me dejo bajar a abrazarlos a todos. Pero esto no lo olvido nunca más en mi vida!!!", escribió en otra publicación.



La iniciativa partió de la Subcomisión del Hincha de Vélez, que hace semanas también fue noticia por haber organizado la inauguración de la estatua a José Luis Félix Chilavert.



Así se fue gestando este banderazo, que tuvo la salida de tres micros gratuitos desde Liniers, aunque muchos llegaron directamente en sus vehículos particulares hasta el aeropuerto "Ministro Pistarini" de Ezeiza.



Es que para el hincha de Vélez, Zárate es el último gran ídolo y tendrá su tercer ciclo en el club. En los dos anteriores, fue campeón.



"Mauro Zárate llegó a un acuerdo y será jugador de Vélez hasta final de la Superliga 17/18. El delantero, de 30 años, llega a préstamo e iniciará así su tercer ciclo en el club. En los próximos días se sumará a la pretemporada. ¡Bienvenido a casa, Mauro!", anunció a través de Twitter el jueves pasado.



De esta forma, el delantero se transformó en el quinto refuerzo para el plantel que dirige Gabriel Heinze, luego de las incorporaciones de Guido Mainero, Agustín Bouzat, Marco Torsiglieri y Joaquín Laso.



Zárate viene de jugar en Al Nasr de los Emiratos Árabes Unidos, pero su pase pertenece a Watford de Inglaterra, que lo cederá a préstamo.



A los 30 años, todavía en vigencia, le llegó la chance de ponerse nuevamente la camiseta con la que empezó a jugar al fútbol y con la que ganó el Clausura 2005 y la Supercopa Argentina 2013.



Será el tercer ciclo de Zárate en el club de Liniers, luego de su debut en 2004 (estuvo hasta 2007) y su retorno en la temporada 2013/14.



En total, Zárate disputó con la camiseta de Vélez 135 partidos (entre Liga, Copa Argentina y Copas Internacionales), en los que convirtió 47 goles (promedio de 0,34 por encuentro).



Focalizado en sumarse al plantel conducido por Gabriel Heinze, Zárate firmará su contrato este lunes y se espera que se integre a los entrenamientos en la Villa Olímpica el martes.