Marcos Acuña aportó un gol en el triunfo de Sporting Lisboa

Marcos Acuña, ex-Ferro Carril Oeste y Racing Club, Sporting Lisboa, marcó un gol en la goleada 5 a 0 a Marítimo, en partido por la 17ª fecha de la Liga portuguesa y se posicionó en el segundo lugar del certamen que lidera el Porto.



El gol del atacante nacido en Zapala, Neuquén, fue el quinto y se convirtió en tiempo de descuento (46 minutos del segundo tiempo), el delantero holandés Bas Dost marcó 3 tantos (21 del primer período, y 29m y 33 de la segunda etapa).



Mientras que el atacante costarricense Bryan Ruiz anotó a los 5 minutos del segundo tiempo el otro tanto de Sporting.



Este resultado le permitió al club de la capital llegar a las 43 unidades y escoltar a Porto, que comanda la Liga portuguesa con 45 puntos.



En el segundo tiempo se sumó a Acuña el mediocampista Rodrigo Battaglia, ex Huracán, Racing Club y Rosario Central y Sporting Braga, de Portugal.



Por su parte, el líder Porto derrotó 4-2 a Vitoria Guimaraes y se consolidó en la punta del campeonato portugués. Los goles los marcaron en el segundo tiempo Vincent Aboubakar (12m), Yacine Brahimi (17m.), Moussa Marega (34m. y 38m.).



Descontaron para Vitoria el delantero brasileño Raphinha (22m. PT) y el atacante caboverdiano Héldon (43m. ST).



También hoy Chaves y Deportivo Aves, donde en el segundo tiempo ingresó el delantero argentino Federico Falcón, ex Newell's Old Boys y Huachipato en Chile), empataron 1-1.



Por último, Benfica (fueron titulares Eduardo Salvio, ex Lanús; Franco Cervi, ex Rosario Central y en el banco de suplentes estuvo el defensor Lisandro López, ex Arsenal y Chacarita Juniors) venció 2-0 a Moreirense.



Principales posiciones en la Liga de fútbol portugués: Porto 45 puntos; Sporting Lisboa 43; Benfica 40 y Sporting Braga 37.