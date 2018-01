En los Globos de Oro, Hollywood le declaró la guerra al abuso sexual

Video gentileza El País



La gala de los Globos de Oro, que inauguró la temporada de premios de la industria, sirvió de escenario para que la comunidad hollywodense en bloque declarara la guerra al acoso sexual, a las agresiones y el abuso de poder. La ceremonia estuvo marcada por un encendido discurso de Oprah Winfrey contra el abuso sexual al ser homenajeada por su carrera, durante el que afirmó que ha llegado "un nuevo día" para niñas y mujeres víctimas.



Personalidades otrora veneradas como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback figuran en una larga lista de señalados de acosar o abusar de colegas -o subalternas-, mujeres y hombres.



"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", dijo la exitosa animadora Oprah Winfrey. "Por lo que quiero que todas las niñas que estén viendo esto sepan ¡que hay un nuevo día en el horizonte!".



Este domingo en Beverly Hills, California, fue la primera vez que las grandes estrellas se reunieron desde que estalló la ola de denuncias tres meses atrás. "Estoy orgullosa de que nuestra industria, enfrentada a incómodas verdades, haya prometido cambiar la forma en que hacemos este negocio. La verdad es poderosa", dijo Barbara Streisand al entregar el premio a mejor filme dramático.



La mayoría de los asistentes vistió de negro en señal de repudio a los acosos y en solidaridad con las víctimas. Y en la ceremonia las referencias al tema fueron constantes.



Meryl Streep, que ha sido acusada de saber y callar los abusos de Weinstein, productor de varias de sus películas, dijo más temprano en la alfombra roja que "la gente está consciente del desequilibrio en el poder", que "ha llevado al abuso en nuestra industria".



"Es 2018, la marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está", expresó por su parte el anfitrión Seth Meyers en su monólogo.



La película "Tres anuncios por un crimen" se llevó a casa el mayor número de estatuillas, cuatro, incluida la de mejor cinta dramática y mejor actriz para Frances McDormand.



"Big Little Lies" conquistó el mayor número de premios para televisión, también con cuatro Globos de Oro, incluido el de mejor actriz en una miniserie para Nicole Kidman, cuyo personaje es una mujer abusada por el marido. "Este personaje que hice representa algo que es el centro de la conversación ahora mismo: el abuso. Creo y espero que podamos generar cambio a través de estas historias".



Y "Lady Bird" ganó como mejor comedia/musical. El denominador común: todas historias relacionadas con mujeres que sufren abusos e injusticias.



En tanto, Guillermo del Toro ganó su primer Globo de Oro. El mexicano se llevó el premio a mejor director por su cinta fantástica "La forma del agua", que también ganó el León de Oro de Venecia y cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.



"Desde mi infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado. Porque los monstruos, creo, son santos patrones de nuestra imperfección", dijo el director al recibir la segunda estatuilla que se llevó su película, junto a la de mejor banda sonora. Había recibido siete nominaciones.



El drama de Ridley Scott "Todo el dinero del mundo", en el que se desechó y filmó nuevamente en el último minuto todas las escenas de Spacey sustituyéndolo por el veterano Christopher Plummer, no se llevó ningún premio. Tampoco "The Post", nominado en seis categorías.



En la categoría de mejor director, la de Del Toro, Natalie Portman presentó con ironía a los "solo hombres nominados", algo que también criticó Streisand, la única directora que ha ganado este premio... hace 34 años.



No hubo mujeres nominadas en esa categoría a pesar del gran año que tuvieron Greta Gerwig ("Lady Bird"), Patty Jenkins ("Mujer Maravilla"), Dee Rees ("Mudbound"), Kathryn Bigelow ("Detroit: zona de conflicto") y Sofia Coppola ("El seductor"). "Coco", inspirada en el día de muertos de México, se llevó el premio a mejor filme animado.



Mientras que la producción alemana "In the Fade", que describe el profundo dolor de una mujer después de que su marido, de origen turco, y su hijo mueren en un atentado perpetrado por neonazis, fue premiada como mejor cinta extranjera. En esa categoría estaba nominada "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio.