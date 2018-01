En medio de las expectativas por anuncio de tasas, el dólar trepa 15 centavos a $ 19,41

El dólar sube quince centavos a $ 19,41 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue asciende 10 centavos a $ 19,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" salta 20 centavos a $ 19,12.



El viernes, el billete terminó con un avance de 30 centavos impulsado por rumores de renuncia del presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, y en medio de la expectativa por el próximo anuncio de la tasa de política monetaria el próximo martes.



Ese día, los inversores esperan señales sobre si la autoridad monetaria mantiene su capacidad de reacción vía tasas frente a una expectativa de inflación del mercado por arriba de la nueva meta oficial del 15% prevista para este año.



Los inversores especulan con la salida de Sturzenegger del Central y buscan cubrirse en dólares previendo un relajamiento de la política monetaria, pero consultados por ámbito.com altas fuentes del gobierno desmintieron cualquier dicha información.



Esta alza diaria representa casi toda la suba registrada por el billete en la semana, en la que se hundió 19 centavos el martes, en el primer día del año, ya sin las empresas con las obligaciones propias de fin de año, pero retomó la senda positiva desde el miércoles en medio de una renacida demanda.



El billete se movió en línea con el mercado mayorista, donde la divisa avanzó 27 centavos a $ 18,92 este viernes, para terminar la semana con una alza de 25 centavos.



En tanto, el Banco Nación fijó su cierre vendedor de transferencia en $ 18,8600 por dólar, un 1,23 % mayor al de ayer, y el billete a $ 19,1000, aunque en la pantalla del SIOPEL la última operación se realizó a $ 18,9030.



Este viernes, la divisa volvió a operar con marcada volatilidad y fluctuación en una jornada que tuvo como protagonista a la demanda por cobertura.



Los precios, en este sentido, escalaron posiciones en forma intensa durante todo el desarrollo de la sesión y sólo menguó el ajuste alcista sobre el final del día.



Los mínimos se anotaron otra vez en el arranque en torno a los $ 18,67. La corriente compradora se instaló con fuerza desde media mañana y generó un aumento de los precios que solo se detuvo cuando el tipo de cambio tocó máximos en $ 19,03. Los elevados niveles alcanzados por el dólar parecieron generar un ingreso de divisas que sirvió para desarticular la presión compradora con bajas en la cotización que, con muchas oscilaciones, acomodó los valores en el nivel visto sobre el cierre.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 866 millones, más del 45 % se operó a a fin de enero a $ 19,18 con una tasa implícita de 23,8% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 20,80 al 21,3% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 167 millones hasta los u$s 55.456 millones.