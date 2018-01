Las Obligaciones Negociables podrán emitirse ajustadas por UVAs

La Comisión Nacional de Valores decidió autorizar la emisión de Obligaciones Negociables (ON) ajustadas por inflación (en UVAs) o el costo de la construcción (UVIs).



Así lo resolvió la CNV a través de la Resolución General 718- E/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de su presidente, Marcos Ayerra.



"Las emisiones de ON podrán denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción", según la norma.



Los valores negociables deberán emitirse con un plazo de amortización no inferior a dos años contados desde la fecha de emisión, dice la Resolución.



La CNV contempló que a través de la Ley N° 27.271 se crearon nuevos instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Unidades de Vivienda (UVIs), cuya principal función es la de captar el ahorro de personas físicas y jurídicas y destinarlo a la financiación a largo plazo en la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en el país.



Se estableció entonces como objetivos generales estimular el ahorro en moneda nacional de largo plazo; disminuir el déficit habitacional estructural; y promover el crecimiento económico y el empleo a través de la inversión en viviendas.



Esa ley dispuso que los instrumentos denominados en UVIs podrán ser, entre otros, Títulos Valores UVIs, con o sin oferta pública, por plazos no inferiores a dos años; estableciendo que el valor del UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar.



Por ello, se incorpora ahora en la normativa de la CNV la posibilidad de emitir valores negociables a denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el CER (UVA) o en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (UVIs).