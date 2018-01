Comienzan peritajes de los teléfonos del joven asesinado en Gualeguaychú y de su exnovia

Los teléfonos celulares de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado de dos balazos en Gualeguaychú, y de su ex novia, Nahir Galarza, quien confesó haberlo matado con el arma de su padre policía, comenzarán a ser peritados para establecer la relación entre ambos, informaron fuentes judiciales.



El análisis de estos dispositivos es una de las medidas más esperadas por el fiscal de Gualeguaychú que investiga el hecho, Sergio Rondoni Caffa, y estará a cargo de personal policial de Paraná, al mando del ingeniero Fernando Ferrari, de la Procuración General de Entre Ríos



"Llevará un tiempo desglosar cada uno de los mensajes que ambos se enviaron desde mediados de año hasta la noche del crimen. Además, se deberá escuchar cada uno de los mensajes de audio que se remitieron y esto será una tarea 'titánica'", dijo Rondoni Caffa.



El fiscal explicó que el peritaje del celular de Galarza (19), quien se encuentra con prisión preventiva imputada por el homicidio doblemente agravado, "se realizará de modo más sencillo porque ella cedió las claves".



En el de Pastorizzo (20) habrá que trabajar con otra mecánica "ya que no se cuenta con los accesos y hay que desbloquearlo", agregó. "Vamos a tratar de entrar a las cuentas para ver la información que hay en cada uno de los teléfonos", dijo el fiscal, quien agregó que se trabaja sobre "dos hipótesis" para dilucidar las causas que motivaron el hecho y si existió alevosía por parte de la joven.



Al ser consultado sobre la hipótesis sugerida en los últimos días por el abogado de la familia de Galarza, Víctor Rebosio, quien puso en duda que la joven haya cometido el crimen, Rondini Caffa expresó: "Cuando ella confesó el hecho yo ya tenía reunida una cantidad de evidencia que me permitía, sin el dermotest, armar una teoría del caso".



"Ella es una persona confesa -agregó-. Dijo: me subí a la moto, fuimos hasta el lugar, después tiré dos disparos, es decir a Fernando lo maté yo. Di una vuelta a la manzana, me volví caminando, llegué a mi casa y dejé el arma donde estaba". El investigador judicial aseveró: "Con lo que ya se ha reunido, estoy a muy poco para poder considerar pedir la elevación a juicio de ella como autora del hecho".



En tanto, en las últimas horas se informó que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos resolvió investigar al padre de Nahir, Marcelo Galarza, quien es policía de Entre Ríos y el dueño del arma con la que fue asesinado Pastorizzo. Galarza, que está en uso de licencia y afectado a la Jefatura policial de Gualeguay, deberá explicar cómo su arma terminó en manos de su hija de 19 años.



Fuentes policiales informaron que el padre de Nahir fue investigado en dos causas durante sus años en la fuerza: una fue por el crimen de un hombre en Concordia, ocurrido en 1996, y otra por robo de armas secuestradas a cazadores cuando prestaba servicios en la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguaychú.