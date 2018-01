Murray se operó la cadera y estará 6 meses fuera del circuito

El británico Andy Murray se sometió a una operación en la cadera y no volverá al circuito para la temporada de hierba hasta en junio, confirmó el tenista a través de su página de Facebook.



"Hoy sometí a una exitosa cirugía de cadera en el hospital St. Vincent en Melbourne", escribió el ex número uno del mundo en la red social. "Espero poder volver a jugar al tenis competitivo cuando comience la temporada de césped", añadió el doble campeón olímpico, que no juega en el circuito desde que fuera eliminado en los cuartos de final de Wimbledon por el estadounidense Sam Querrey.



Con esta operación, Murray se perderá el primer semestre de 2018, que incluye la gira oceánica con el Abierto de Australia, la temporada de pistas duras de Estados Unidos con Miami e Indian Wells como principales eventos y la etapa de canchas lentas que concluye en junio con Roland Garros.



La idea del británico es estar disponible para el inicio de la temporada de césped, apenas concluye el abierto parisino a principios de junio.



El jueves pasado, el doble campeón de Wimbledon anunció su baja del Abierto de Australia por no haberse recuperado de la molestia en la cadera derecha que lo apartó del circuito desde julio.



Dos días antes, cuando anunció su ausencia del torneo de Brisbane, el número 16 del ranking reconoció que el tratamiento conservador que hizo para recuperarse no había tenido los resultados esperados, por lo que empezó a considerar la opción de operarse.







"Hice todo lo que me pidieron pensando en la rehabilitación y trabajé muy duro para intentar volver a competir en una cancha. Desafortunadamente, el tratamiento aún no funcionó para llevarme al nivel que me gustaría", escribió Murray en su cuenta de Facebook en ese momento, cuando resolvió no jugar en Brisbane.



Murray jugó hace dos semanas un set de exhibición en Abu Dabi en reemplazo del serbio Novak Djokovic, que se había retirado del acontecimiento a último momento por molestias en el codo.



El británico, que se encontraba allí entrenándose para la gira por Australia, aceptó la invitación de los organizadores para reemplazarlo, pero dejó claro que no estaba en óptimas condiciones al perder 6-2 ante el español Roberto Bautista Agut.



Finalmente, el británico optó por operarse, aunque en un primer momento había dicho que la posibilidad de la cirugía no le ofrecía todas las garantías que pretendía y por eso prefería evitarla.