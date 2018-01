Juan Mercier, mediocampista de San Lorenzo, escolta en la Superliga y que jugará la Copa Sudamericana, opinó que los refuerzos que concretaron Boca y River hasta el momento hacen que el resto de los equipos no puedan "pelear con ellos" cuando tienen "billetera".



"Creo que hoy por hoy, con billetera, con Boca y River no podés pelear. Se han hecho transferencias muy importantes, se han pagado números muy altos y se pelea contra eso. El resto de los equipos también hacen su mayor esfuerzo para reforzarse de la mejor manera", explicó.



En conferencia de prensa, el "Pichi", uno de los más experimentados del plantel azulgrana, valoró la continuidad de Claudio "Pampa" Biaggio como entrenador, luego del buen cierre de 2017 respecto de los resultados.



"Creo que descubrimos que el 'Pampa' nos da tranquilidad, que sabe dónde apretarnos a nosotros para sacarnos el mayor jugo posible. Ahora es un trabajo más profundo donde nos va a conocer mucho más", afirmó.



Y agregó: "El equipo no se desarmó, no hubo ningún jugador que se fue, el Pampa conoce todo el plantel, puede trabajar con todos y trabajar específicamente lo que él pretende".



En ese sentido, realizó una autocrítica pública respecto del rendimiento del equipo, pese a haber conseguido resultados que lo dejaron apenas a tres puntos del líder Boca.



"La prioridad de San Lorenzo es estar ahí arriba, siempre tiene que ser un club protagonista. Hoy nos estamos preparando para el reinicio del torneo donde estamos dando pelea y donde trataremos de mejorar un poco en lo deportivo porque si bien los resultados se fueron dando, no terminamos haciendo un buen juego somos conscientes, por eso estamos haciendo una pretemporada muy fuerte", remarcó luego del primer turno de entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.



Mercier, por lo pronto, no quiso adelantarse a los hechos ni pensar en el duelo frente a Boca, el segundo en el reinicio de la Superliga.



"Primero hay que pensar en la primera fecha, no podemos pensar en la segunda o tercera. Primero Talleres y después Boca", acotó.