"Una suba fuerte del dólar echaría más nafta al incendio" de la inflación, advierte Espert

El economista José Luis Espert advirtió este lunes que una "suba fuerte" del dólar en las próximas horas "echaría "un poco de nafta al incendio de la suba de precios", aunque aclaró que no hay motivos "para pánicos".



Según las proyecciones del economista liberal, el 2018 "pinta muy parecido" al 2017, con crecimiento económico y una inflación que va a ser "bastante similar" a la del año pasado, que habría sido del 24 por ciento.



El INDEC publicará el jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el que cerrará el dato de inflación de 2017.



Espert dijo que con la meta recalibrada de inflación del 15% el Gobierno de Mauricio Macri "se va a quedar corto", porque la suba de precios domésticos va a estar "bastante por encima".



El comité de política monetaria se reúne mañana como cada segundo y cuarto martes de cada mes para definir la tasa de interés objetivo, que es la que usa para intentar reducir la inflación.



Espert dijo que no sabe qué hará el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con la tasa de interés, pero señaló que hay un consenso en el mercado sobre una baja porque el mercado secundario ha recortado el rendimiento de las Lebacs.



"Luego de la apretada que aparentemente sufrió (Federico) Sturzenegger por parte del ala política del Gobierno para bajar la tasa de interés porque había alguna preocupación en el propio Gobierno sobre el impacto en la actividad", analizó.



Indicó en declaraciones a Radio 10 en ese sentido que si la tasa de interés llegara a bajar, el dólar podrá subir un poco, pero sostuvo que como "no hay nada fuera de control" tampoco "hay que tener pánico".



Espert agregó que el dólar en la Argentina a la larga sigue a la inflación: por ahí pueden pasar años sin seguirla, pero luego ajusta de golpe y se ubica en línea. Si el dólar este año siguiera a la inflación, subirá entre 15% y 20%.



"No hay nada que justifique el pánico o fuera de control. Pero si llegara a renunciar Sturzenegger, eso es otra cosa. En principio la situación económica de la Argentina no da para pánicos", expresó.



Y añadió que "entiende" que la gente está "preocupada" porque "está subiendo todo en este primer trimestre: la luz, el gas, el transporte, la nafta, los cigarrillos, las prepagas, todo. Bueno, si además sube el dólar fuerte le estás echando un poco de nafta al incendio de la suba de precios".