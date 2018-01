El enfrentamiento menos pensado: Radiohead acusa de plagio a Lana del Rey

El grupo de rock alternativo Radiohead ha demandado a la cantante estadounidense Lana del Rey por el supuesto plagio de la canción "Creep", aseguró la diva del pop a través de su cuenta de Twitter.



Del Rey niega que su canción "Get free", incluida en su último álbum "Lust for Free", se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual les ha llegado a ofrecer un 40% de sus réditos por derechos de autor.



"Lo de la demanda es cierto. A pesar de que mi canción no está inspirada en 'Creep', Radiohead cree que sí y quiere un cien por cien de los derechos", indica la cantante en su tuit. "Les he llegado a ofrecer hasta un 40% en los últimos meses, pero sólo aceptarán el cien por cien. Sus abogados han sido implacables, así que lo resolveremos en los tribunales", concluye la cantante.



It's true about the lawsuit. Although I know my song wasn't inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.