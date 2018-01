El 40% de los trabajadores asegura que el verano empeora el clima laboral

El verano y el trabajo no parecen ser una buena combinación, o al menos no lo es para más de un tercio de los trabajadores. Según un relevamiento privado, el 40% de los empleados en Argentina asegura que el clima laboral empeora en esta época del año y atribuye esto a una mayor irritabilidad producto del calor, entre otras cosas.



Un estudio realizado sobre una base de 1501 personas de todo el país, concluyó que 4 de cada 10 trabajadores consideran que el entorno de trabajo empeora durante el verano. Las principales causas se deben a las altas temperaturas, el transporte y el aire acondicionado que generan mayor irritabilidad.



Pese a ello, el 52% de los argentinos afirma tener un clima laboral bueno mientras que apenas un 5% lo calificaría como malo, un 24% lo califica como regular y el 19% cómo excelente.



Entre las mayores conflictividades en la oficina, el informe realizado por Adecco Argentina arroja que el 52% de los encuestados optaron por el horario de llegada y salida, y el 29% considera a la elección de la temperatura del aire acondicionado como un problema: entre ellos, un 46% llega a un acuerdo sin generar conflicto, y un 25% no tiene opción ya que cuenta con aire acondicionado centralizado.



En cuanto al espacio de trabajo, el 52% preferiría hacerlo en una oficina abierta al sostener que mejoraría la interacción (46%) y la creatividad (11%). Sin embargo, el 32% pone al ruido como un potencial problema, seguido de la perdida de concentración (26%), la falta de privacidad (20%) y la dificultad de conformar un espacio personal (21%).



Por otro lado, llegar a un acuerdo en cuanto a la música que se escucha en la oficina suele ser también otro foco de conflicto para los encuestados. Si bien el 40% logra concordar, un 26% no lo hace y opta por turnar la elección entre todos o escuchar por auriculares. Solo 3 de cada 10 no escuchan música en la jornada laboral.



Si bien es menor, el almuerzo también forma parte de los problemas que suelen surgir. La hora para tomarse el tiempo para almorzar no resulta un tema de conflicto ya que el 29% tiene turnos preestablecidos, el 28% tiene un solo turno donde almuerzan todos juntos, otro 25% lo arregla en el momento, el 15% come en el escritorio, y sólo un 3% admite que existen conflictos con los horarios y turnos.