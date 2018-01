Tras su discurso en los Globos de Oro, piden por la candidatura de Oprah a la presidencia

Tras su encendido discurso durante la entrega los Globos de Oro en favor de los derechos de las mujeres y contra los abusos sexuales, la popular conductora televisiva Oprah Winfrey comenzó a despertar la simpatía de múltiples sectores de la sociedad estadounidense al punto de postularla como una eventual candidata presidencial bajo la consigna "Oprah 2020".



La encendida alocución de Winfrey en la gala fue objeto de miles de elogios que destacaron su valentía en medio de una industria sacudida por los escándalos de abuso sexual, incluso lanzándola para la carrera a Washington de cara al 2020. Su pareja Stedman Graham, no que puede ser persuadida. "Dependerá de la gente", indicó al diario Los Angeles Times. "Absolutamente lo haría".



En su discurso, Winfrey dijo que "comienza un nuevo día" para las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales y reiteró públicamente su apoyo al movimiento #MeToo (Yo también) que sacudió los cimientos de Hollywood, después de que saliera a la luz el comportamiento sexual del magnate cinematográfico Harvey Weinstein.



En su intervención honró a Recy Taylor, una mujer negra que en 1944 denunció haber sido violada por un grupo de hombres blancos y que murió hace unas semanas, y lamentó "la cultura rota por hombres poderosos".







"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", proclamó entre los aplausos del público.



"Por lo que quiero que todas las niñas que estén viendo esto sepan que hay un nuevo día en el horizonte", subrayó.



"Y cuando finalmente amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas --muchas de las cuales están en esta sala esta noche-- y muchos hombres maravillosos, que habrán luchado duro para convertirse en los líderes que nos llevarán al tiempo en el que nadie más tendrá que decir yo también", sostuvo.



La actriz, de 63 años, también tuvo palabras para la prensa, que ha jugado un papel clave en los últimos meses para sacar a la luz la mala conducta sexual de numerosos actores, directores y productores de Hollywood.



"Es la dedicación insaciable por destapar la verdad la que nos impide girar la cara a la corrupción y la injusticia", aseguró. "Quiero decir que valoro a la prensa más que nunca en estos tiempos complicados", sentenció.