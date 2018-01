Expectativa en Casa Rosada por la decisión del BCRA sobre las tasas

Si bien todo mundo se muestra respetuoso de la independencia del Banco Central, lo cierto es que tanto en la Casa Rosada como en el Palacio de Hacienda, la expectativa es que la autoridad monetaria hoy resuelva una baja en la tasa de inter és de referencia (centro del corredor de tasas en pesos de las operaciones de pase a 7 días) que en la actualidad se ubica en 28,75%.



Aún está fresca la imagen del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone y el ministro de Finanzas, Luis Caputo acompañados por el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger en ocasión de anunciar el cambio de metas de inflación situándola en 15%.



El cambio de meta era una demanda que una parte del Gabinete le hacía al titular de la entidad monetaria al que se sumaba los reproches por las altas tasas de interés. "No baja la inflación y las tasas por las nubes afectan a la actividad" era la queja que deslizaban algunos funcionarios de alto rango.



La defensa del BCRA respecto a las altas tasas de interés la expresaba el propio Sturzzeneger cuando en afirmaba que "la inflación núcleo (core) se mantenía alta" y se ocupaba de recordar que cuando bajó la tasa de interés la inflación repuntó.



Si bien es cierto, como reza el propio informe monetario de la entidad que en noviembre la variación mensual fue "1,3% para el componente núcleo" para diciembre se estima que la inflación core puede volver a repuntar.



Distintos analistas señalaron la contradicción que supone bajar la tasa en momentos en que se acelera la inflación. Cabe recordar que la mayoría de las consultoras privadas calculó un aumento del costo de vida para diciembre pasado de entre 2,5 y 3%, con una inflación núcleo firme entre 1,2 y 1,3%.



Si bien se espera que en enero los índices cedan (la inflación en el Gran Buenos Aires podría rondar 1,5% según cálculos de las consultoras), los problemas volverán a presentarse en febrero, cuando impacte de lleno la suba del transporte, contribuyendo a que el índice tenga un "piso" de 2% y no extrañaría que llegue a 2,5%, siempre según estimaciones privadas.



Desde una perspectiva más larga, las consultoras subieron del 17% al 19% la expectativa de inflación para el año, tras el cambio de meta anunciada por el Gobierno el pasado 28 de diciembre.



Sin embargo, la opinión de altos funcionarios de la Casa Rosada es distinta. Uno de ellos señaló a ámbito.com que "el Banco Central mira la inflación futura y, si bien ahora es alta, se tiene la expectativa de que va a bajar". A juicio del Gobierno "lo más razonable sería que recorte la tasa de interés" al tiempo que se atajó diciendo "a diferencia de lo que se cree, nosotros (por el Poder Ejecutivo) no sabemos qué va a hacer la autoridad monetaria". Dando a entender que el Banco Central continúa manteniendo su independencia.



Distintos economistas, consideran que la tasa no debería bajar porque la inflación "core" es alta. No obstante, reconoce que el titular del Banco Central, "Federico Sturzenegger dio una señal importante el martes inmediatamente después del anuncio (del cambio de meta) cuando bajó la tasa de largo plazo".



En este sentido, en el mercado secundario de Lebac -que es, según los especialistas, donde realmente se manifiesta la autoridad monetaria - en las últimas semanas se registró una reducción promedio de entre 150 y 300 puntos básicos en los rendimientos de las letras.



Lo cierto es que Federico Sturzenegger este martes no estará en su despacho ya que se encuentra en Suiza para participar del encuentro anual de los Bancos Centrales del Mundo en Basilea.