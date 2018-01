Se termina una era: AFA le puso fecha al fin de los promedios

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció que "de acá a tres años no se va a jugar más con promedios", en el marco de una reestructuración general del fútbol argentino.



"De acá a tres años no se va a jugar más con promedios. Me parece que son los cambios que hay que producir en el fútbol, acompañado de torneos más profesionales, donde podamos revalorizar este producto que tenemos", manifestó Tapia en una nota con el portal oficial de AFA.



Tapia dará un anuncio en el mes de marzo con la modificación "en todos los torneos" que regula la AFA, desde la B Nacional hasta los federales.



"Hay que devolverles el protagonismo a las provincias y que puedan recuperar sus ligas, que hoy se ven castigadas jugando los días de semana. Los clubes están perdiendo el patrimonio y el interés de querer jugar en sus propias ligas provinciales", sostuvo.



Uno de los objetivos de Tapia es que el fútbol de ascenso sea "un producto más atractivo" para que los clubes sean solventes económicamente y esta idea irá "de la mano" con la finalización de los promedios.