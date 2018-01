Rechazaron otra vez la prisión domiciliaria para la joven que mató a su novio

El Tribunal Oral de Juicio y Apelaciones de Gualeguay dispuso que Nahir Galarza, detenida por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, continúe con su prisión preventiva por 60 días en una comisaría.



Tras una audiencia oral en la que estuvo presente la imputada, el juez Javier Cardenas rechazó un pedido de la defensa de Nahir Galarza (19) para que la chica cumpla la prisión preventiva en su domicilio, con el uso de una tobillera electrónica, y ordenó que siga detenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gualeguaychú, donde estaba alojada actualmente.



La chica, que confesó ante los investigadores haber asesinado de dos balazos a Pastorizzo con el arma reglamentaria de su padre policía, llegó esposada a la sede judicial de Gualeguay acompañada de una fuerte custodia policial.



Una vez en la sala de audiencias, los abogados defensores de Nahir, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, fundaron el recurso de apelación contra lo resuelto en primera instancia en una audiencia del 2 de enero de 2018, cuando se había dispuesto la prisión preventiva por el término de 60 días, cuyo cumplimiento debía ser en la Comisaría del Menor y la Mujer, de Gualeguaychú.



"Nahir se hizo cargo de haber disparado y nosotros entendemos que fue en el marco de violencia y hay que ver por qué fue violentada", dijo Rebossio, quien agregó que su defendida "tiene que ser liberada porque no tiene ninguna pena que cumplir".



Por su parte, el abogado Sebastian Arrechea, quien representa como querellante al padre de la víctima, Gustavo Fernando Pastorizzo, pidió que se rechace el planteo de la defensa y continúe detenida.



"Confirmaron la prisión preventiva de la imputada, no hicieron lugar al recurso de la apelación de la defensa, por lo que seguirá alojada en el mismo lugar", dijo Arrechea tras la audiencia oral.



Por su parte, Rubén Virué, el otro abogado de la familia de Pastorizzo, aseguró que, a criterio de la querella, "no existe ningún indicio de que Nahir fuera víctima de violencia de género".



Anoche, en Gualeguaychú, familiares y vecinos se movilizaron hasta el puente Méndez Casariego, en la costanera de la ciudad, para volver a reclamar Justicia por la muerte del chico de 21 años.



Por otra parte, el fiscal que tiene a su cargo la investigación del hecho, Sergio Rondoni Caffa, recibió el testimonio de una amiga de la joven detenida quien confirmó que Nahir sabía disparar armas.



En una entrevista al canal 9 Litoral, el fiscal relató que la testigo declaró que la imputada le dijo que sabía disparar, aunque no recordó haberla visto efectuar nunca un disparo. "El papá de esta chica manifestó que le había enseñado, pero a esta fiscalía no le interesa tanto quién le enseñó", explicó el fiscal.