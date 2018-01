Dakar 2018: en motos abandonó el campeón mientras que Loeb mete presión entre los autos

Federico Villagra, con un camión Fiat Iveco, redondeó otra buena labor y se quedó con la segunda colocación de la cuarta etapa del Rally Dakar 2018 que tuvo comienzo y fin en San Juan de Marcona, Perú, y se mantiene también como escolta en la clasificación general detrás del ruso Eduard Nikolaev (Kamaz).



La jornada de este martes cubrió un total de 444 kilómetros, de los cuales 333 fueron cronometrados y el resto de enlace, en un trazado que tuvo como particularidad la largada compartida de a cuatro competidores en el caso de camiones y autos, y de 10 máquinas en línea en motos y cuatriciclos, sobre la costa del océano pacífico.



Con la victoria de etapa el ruso Nikolaev estiró la diferencia con el piloto cordobés y ahora acumula un tiempo total de 12 horas 22 minutos 27 segundos, aventajando al "Coyote" por 36m55s.



El calor y la arena de las extensas dunas peruanas fueron el paisaje predominante de esta cuarta jornada, que complicó la navegación de los participantes de todas las categorías, que demoraron más de la cuenta para encontrar cada punto de control de paso.



El salteño Kevin Benavides (Honda) no tuvo una muy buena jornada en motos, con algunas demoras por causa de errores en la navegación, no pudo aprovechar el abandono del líder, el británico Sam Sunderland, y finalizó en la octava colocación de la etapa, cayendo al tercer puesto en la general.



La carrera ahora la domina el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), quien además ganó la especial, con un tiempo total de 11 horas 03 minutos 23 segundos, seguido por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 1m55s y Benavides a 3m15s.



También figuran entre los principales animadores en motos los argentinos Franco Caimi (Yamaha), octavo a 12m48s del líder, y Luciano Benavides (KTM) 16to a 32m02s.



El mendocino Lucio Álvarez (Toyota) cumplió una destacada tarea en autos en el complejo recorrido que presentó la carrera, con muchas dunas y arena suelta que complicó el andar de las máquinas y la navegación, pero se las rebuscó para sortear esos obstáculos y finalizó en la sexta colocación, escalando así puestos en la general, en la que se ubica 17º, apenas un puesto detrás del también argentino Sebastián Halpern (Toyota), que es el mejor argentino.



Fue una mala jornada del mendocino Orlando Terranova (Mini), que se retrasó y no llegó de vuelta a San Juan de Marcona, al igual que Emiliano Spataro, quien rompió la suspensión delantera de su Renault Duster.



La nota del día en la cima de la clasificación de autos fue el retraso del francés Cyril Despres (Peugeot), quien golpeó muy fuerte su máquina contra una piedra y quedó al borde del abandono en una categoría que tuvo a los otros Peugeot arriba con el francés Sebastien Loeb como ganador de la etapa, seguido del español Carlos Sainz y el francés Stephane Peterhansel.



Precisamente es Peterhansel quien continúa en la cima de la general con un tipo total de 10 horas 36 minutos 07 segundos, escoltado por Loeb a 6m55s, Sainz a 13m06s, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 58m48s y el francés Bernard Ten Brinke (Toyota) a 1h10m24s.



El mejor argentino en autos entonces es Halpern, 16to a 3h53m55s del líder, y luego sigue Álvarez, 17mo a 4h00m49s.



Muy bueno fue lo realizado este martes por Gustavo Gallego en cuatriciclos, ya que el argentino finalizó cuarto en el día y se ubica ahora en la quinta colocación de la carrera en la categoría a 44m16s del líder, el chileno Ignacio Casale.



El otro argentino protagonista en cuatris, Pablo Copetti, no tuvo su mejor jornada y cayó a la cuarta ubicación en la general, quedando a 40m del puntero. Mientras que con un andar sólido y parejo sigue de cerca la lucha por los primeros lugares el cordobés Jeremías González Ferioli a 53m53s y marcha sexto en la general, en tanto que octavo se ubica Nicolás Cavigliaso a 1h10m49s.



Casale domina la carrera en cuatriciclos con un tiempo neto de 13h00m42s, segundo está el ruso Sergei Kariakin a 25m30s y completa el podio el peruano Alexis Hernández a 35m01s.



En Utilitarios Todo Terreno (UTV) se quedó el hasta ayer líder, el peruano Juan Carlos Uribe Ramos, y el dominio de la clasificación quedó en manos ahora del francés Patrice Garrouste (16h17m51s), escoltado por el brasileño Reinaldo Varela a 1h56m22s.



Este miércoles se disputará la quinta etapa, última que se correrá íntegramente por caminos peruanos, antes de pasar el jueves a Bolivia, entre San Juan de Marcona y Arequipa, que tendrá un total de 934 kilómetros, cuyo especial de velocidad tendrá una extensión de 268 kilómetros, con un largo enlace de 666 kilómetros.