Un auto que interpreta señales cerebrales, un robot que se rebela y otro stripper, perlas del inicio de la CES 2018

La inteligencia artificial (IA) aplicada a la autoconducción, a televisores y en robots que controlarán dispositivos domésticos y colaborarán en hoteles y aeropuertos son algunas de las novedades de la feria de electrónica de consumo CES 2018, que abrió sus puertas en Estados Unidos.



Con la participación de 4.000 empresas de 130 países y 1.200 conferencistas, esta inmensa exposición (cuyas siglas provienen de Consumer Electronics Show) representa la pantalla mundial que anticipa las tendencias tecnológicas de los próximos cinco años. En las primeras horas, ya hubo al menos tres momentos para destacar.





•Un auto que interpreta las señales cerebrales del conductor



El fabricante japonés de autos Nissan presentó la tecnología Brain-to-Vehicle, o B2V, basada en inteligencia artificial, que permitirá a los vehículos interpretar las señales del cerebro del conductor, redefiniendo cómo las personas interactúan con sus automóviles.



"Cuando la mayoría de las personas piensa en la conducción autónoma tienen una visión muy impersonal del futuro, donde los humanos renuncian al control de las máquinas. Sin embargo, la tecnología B2V hace lo contrario, mediante el uso de señales de su propio cerebro para hacer que la unidad sea aún más emocionante y agradable", sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la firma, Daniele Schillaci.







Se trata de tecnología de decodificación del cerebro para predecir las acciones del conductor y detectar las molestias.



"Al detectar señales de que el cerebro del conductor está a punto de iniciar un movimiento, como girar el volante o presionar el pedal del acelerador, las tecnologías de asistencia al conductor pueden comenzar la acción más rápidamente. Esto puede mejorar los tiempos de reacción y la conducción manual", explicó la compañía.



Añadió que "al detectar y evaluar" la incomodidad del conductor, la inteligencia artificial "puede cambiar la configuración de conducción o el estilo de conducción cuando está en modo autónomo".



Otro uso de B2V es que puede usar la realidad aumentada para ajustar lo que el conductor ve y crear un entorno más relajante. Nissan aseguró que se trata del "primer sistema de este tipo en el mundo".





•Un robot obstinado que arruina una presentación



El grupo surcoreano LG esperaba atacar con fuerza con su pequeño robot activado por voz, pero CLOi decidió no colaborar.



Cuando, durante una conferencia de prensa, un responsable de LG intentó hacer una demostración de todos los talentos de CLOi en un escenario de la feria de electrónica, el dispositivo se negó obstinadamente a obedecer las órdenes.







Todo comenzó bien entre el gerente David Vanderwaal y el pequeño robot blanco de voz suave y ojos azules, similar a la caricatura Wall-E.



"CLOi, ¿cuál es mi agenda para hoy?", preguntó el presentador. "Usted debe ir al gimnasio a las 10 horas", respondió el aparato, añadiendo que había programado al lavarropas en el ciclo de lavado para "ropa deportiva".



Ahí terminó la conversación. En los siguientes minutos, el pequeño robot se mantuvo en silencio, a pesar de las reiteradas preguntas de su interlocutor. "CLOi no me quiere, obviamente", intentó bromear Vanderwaal, frente a periodistas y analistas de la industria.



Pero además, otros robots que llamaron la atención fueron los que se rpesentaron en un club nocturno de Las Vegas, que demostraron sus habilidades como strippers.







•Un televisor con pantalla enrollable



El negocio con televisores gira este año en torno a dos palabras clave: 4K y HDR. La mayor resolución 4K (mucho más píxeles que la HD convencional) ya está omnipresente en el comercio actual. Además, los fabricantes apuestan por la tecnología HDR, que tiene como objetivo imágenes de alto contraste, incluso en escenas más oscuras.







El fabricante surcoreano LG ya abrió la competencia en la CES con el anuncio de un televisor con una resolución aún más alta, de 8K, con un tamaño de pantalla de 88 pulgadas (2,23 metros). Pero además, deslumbró con otra de sus apuestas: los dispositivos con pantallas enrollables.