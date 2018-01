Comercio activa cláusula gatillo para compensar inflación de 2017: suma 6% a la paritaria

El Sindicato de Empleados de Comercio que conduce Armando Cavalieri activa la cláusula gatillo y busca acordar otro 6% de incremento salarial para compensar los desajustes inflacionarios, lo que totalizaría una paritaria de 26% en 2017.



La primera meta inflacionaria oficial del año pasado no superaba 18%. Por ese motivo y ante la confianza del "Gitano" en los números del Gobierno, se salló un acuerdo inicial por 20%, en dos cuotas de 10% a pagar en abril y junio. Sin embargo, Cavalieri incorporó al acta un artículo que exhortaba a los empresarios y sindicalistas a reabrir la discusión entre octubre y enero si la inflación se disparaba.



Con el correr de los meses la meta inflacionaria oficial subió a 20% y el costo de vida anual finalizó por encima del 24%. En este marco, el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras del sector se volvieron a reunir para activar la "cláusula gatillo".



Según informó Comercio, los mercantiles recibirán 2% de mejora en enero, 2% en febrero y 2% en marzo próximo, completando una recomposición "extra" del 6%, lo que totalizará 26% por 2017. En abril siguiente se sentarán por la paritaria 2018.



Fuentes gremiales revelaron que el 6% será por completo remunerativo. "De esa forma, hasta ahora comercio es la organización sindical que firmó la mejor negociación paritaria", aseguraron desde el sindicato.



"El proceso inflacionario complicó las cosas, pero pudo saldarse a partir de la firma del acuerdo de aplicación de la cláusula gatillo oportunamente contemplada", agregaron.



Sin embargo, desde CAME, una de la entidades firmantes, aclararon que por ahora mantuvieron charlas informales y que el porcentaje de aumento final está por verse. "No se ha definido cuál será el ajuste contemplado", dijeron. "Hasta el momento solo existieron conversaciones entre las partes para evaluar las distintas propuestas", enfatizaron.



Los empresarios del comercio recordaron que la CAME, la CAC y Cavalieri pactaron aplicar dos cláusulas gatillo en caso que la inflacióno superarse el 20% firmado, una en octubre y otra en enero. "Esta última es la que aún no fue acordada y continuarán las negociaciones en los próximos días", subrayaron.



Cavalieri consiguió en 2016 una suba salarial anualizada de 39%, más un bono de fin de año de $ 2.000 y empató la inflación. En ese entonces, Faecys firmó una paritaria de 20% en dos cuotas de abril a septiembre y reabrió la discusión en octubre para acordar otro 19% para el segundo semestre.



Tras la firma del convenio anexo, media docena de gremios se pusieron en alerta. Los estatales de UPCN (20%), petroleros (20%), los bancarios de Sergio Palazzo (19,5% + 4% por 2016) y los obreros de la construcción de la UOCRA, que lidera Gerardo Martínez (21%) y los docentes bonaerenses (21,5%) también pretenden apretar el "gatillo". El INDEC tiene previsto informar el próximo jueves la inflación anual. En el Gobierno temen que ese dato provoque una ráfaga incontrolable, con serios daños en los acuerdos que están por venir.