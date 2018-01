Antes del anuncio de BCRA, dólar se da vuelta y baja tres centavos a $ 19,30 (mayorista, por debajo de los $ 19)

El dólar baja tres centavos este martes a $ 19,38 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com, en medio de la expectativa de los inversores por el anuncio de la tasa monetaria que realiza esta tarde el Banco Central.



El billete corta de esta manera una racha de cinco alzas consecutivas, en la que acumuló un avance de casi 60 centavos.



Como en las últimas sesiones, la moneda norteamericana se movió en línea con el mercado mayorista, donde la divisa cede siete centavos y cotiza por debajo de los $ 19, a $ 18,98, tras cuatro alzas consecutivas.



Operadores financieros descuentan que la tasa de referencia en moneda doméstica -que actualmente se ubica en un 28,75 por ciento anual- debería mostrar una baja de entre 150 a 175 puntos básicos, lo que se refleja en los negocios de las letras del banco central en la plaza secundaria, donde el plazo más corto se ubica en el 27,2%.



El analista Pablo Castagna, de Portfolio Personal, comentó que "el recorte de tasas, de entre 125 y 150 puntos básicos, ya está descontado, por lo que hay que desdamatizar; sin embargo, por arriba o debajo de ese corte habrá un impacto sobre otras variables como el dólar. Esto último no es un tema menor porque impacta en la inflación y, en consecuencia, en las expectativas que de por sí ya se ubican por arriba de la meta oficial del 15% para este año".



Evaluó que "en términos generales, el nuevo escenario generó ya una dolarización de los portfolios de inversión, que es más radicalizada en los perfiles de inversión más moderados y conservadores en un marco en donde menores tasas en pesos y una devaluación esperada entorno al 18%, lleva a algunos inversores a preferir no correr demasiados riesgos".



Para Castagna, no obstante, "no se deben eliminar las posiciones a tasas porque sigue habiendo espacio para aprovechar tasas, que aún tras la caída, siguen siendo atractivas aunque quizás en un porcentaje menor del portfolio. Hoy, una cartera conservadora sostiene el 60% ó el 70% de sus carteras en dólares".



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue aumenta tres centavos a $ 19,61, su nuevo máximo, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" saltó ayer 23 centavos a $ 19,12.



En el mercado de futuros Rofex se operaron ayer 540 millones, más del 30 % se operó a a fin de enero a $ 19,30 con una tasa implícita de 22,52% TNA y el plazo más largo fue agosto, que cerró a $ 21,57 al 20,73% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el lunes u$s 202 millones hasta los u$s 55.257 millones.