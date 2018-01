Bein: "Es muy difícil que los salarios le vuelvan a ganar en 2018 a la inflación"

El economista Miguel Bein, titular del estudio Bein & Asociados, habló sobre la modificación de la tasa de interés por parte del Banco Central, de la cotización del dólar que se espera para este año y del crecimiento económico para ese período. En ese marco, consideró que "es muy difícil que con un tipo de cambio más alto y una tasa más baja, los salarios le vuelvan a ganar en 2018 a la inflación".



"Los salarios van a estar un punto abajo o en el mismo nivel que la inflación", sostuvo Bein en declaraciones a radio Mitre. Asimismo, dijo que el consumo no va a ser el motor de la economía argentina ya que el mismo se va a mover "con bastante moderación" mientras que "las exportaciones y la inversión pueden tironear el crecimiento".



Respecto del anuncio que el Banco Central hará en relación a la tasa de política monetaria que será utilizada como referencia luego de que fueran modificadas las metas de inflación y remarcó: "Con un déficit fiscal de 6 puntos del PBI no hay forma de tener una tasa de inflación baja".



"Hay expectativas por el cambio en las metas de inflación que estaban en 10% y por decisión del equipo económico se cambiaron a 15% con posibilidades de estirarse a 17, 18%, esto amerita una política monetaria distinta. Con lo cual se espera alguna baja de la tasa de interés en el Comité de Política Monetaria, hay diferencias en cuanto a la profundidad de la baja de la tasa", opinó.



"Yo no veo una baja de dos puntos, un punto puede ser, suficiente para poner el dólar en el rango que se está moviendo ahora", analizó el economista.



En tanto, dijo que todas las producciones regionales requieren condiciones de rentabilidad y que si retrasás 10% el tipo de cambio, "eso no lo recuperás".



"Ahora se busca impulsar la inversión que requiere rentabilidad y la rentabilidad requiere un tipo de cambio lógico, no retrasado", concluyó.