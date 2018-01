Trump no le teme a Oprah como competidora y dijo que si se presenta, le ganará

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que no cree que la estrella televisiva Oprah Winfrey se presente como candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2020, pero dijo que si lo hiciera, él ganaría la contienda sin problemas.



"Sí, le ganaré a Oprah (sic). Sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado)", dijo Trump a los periodistas, durante un encuentro con legisladores en la Casa Blanca. "Me gusta Oprah. No creo que se vaya a presentar", añadió el presidente.



La especulación sobre una posible candidatura presidencial de Oprah no ha parado desde el domingo por la noche, cuando la famosa presentadora y actriz dio un celebrado discurso en la gala de los Globos de Oro, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres.



Una amiga cercana de Winfrey, Gayle King, dijo hoy a la cadena de televisión CBS News que cree que la presentadora "está intrigada por la idea" de competir contra Trump en las elecciones de 2020.



Al revuelo sobre las posibles intenciones de Oprah se ha sumado una nueva polémica relacionada con la hija mayor de Trump, Ivanka, quien este lunes por la noche aplaudió el discurso de los Globos de Oro en un tuit.



"Acabo de ver el poderoso e inspirador discurso de @Oprah en los #GoldenGlobes de anoche. ¡Unámonos todos, hombres y mujeres, y digamos #TIMESUP!", escribió Ivanka Trump, en referencia al movimiento contra el acoso sexual "Time's Up" que han creado centenares de actrices y productoras de Hollywood.



Ese tuit le mereció numerosas críticas, dado que su padre está acusado por al menos 16 mujeres de haberse propasado sexualmente con ellas, e Ivanka siempre ha guardado silencio sobre ese tema.



"¡Genial! Puedes hacer una generosa donación al Fondo de Defensa Legal de Time's Up, que está disponible para apoyar a quienes acusan a tu padre", tuiteó la actriz Alyssa Milano, una de las promotoras del movimiento en Hollywood, en respuesta al mensaje de Ivanka.



Donald Trump anunció su intención de buscar la reelección en 2020, y por ahora no hay un claro favorito en la oposición demócrata para hacerle frente.



Eso explica la expectación que generó el discurso de Oprah, de 63 años, que es una de las figuras más influyentes de la televisión en Estados Unidos gracias a su programa "The Oprah Winfrey Show", en antena entre 1986 y 2011.



Con una fortuna estimada en cerca de 3.000 millones de dólares, Winfrey fue entre 2006 y 2008 una de las principales recaudadoras de fondos en apoyo de la campaña presidencial del demócrata Barack Obama, el primer presidente negro de la historia estadounidense.