Ahora, Pichetto no le cierra la puerta a un acuerdo político con Cristina

El jefe del bloque Justicialista en el Senado consideró que "el peronismo debe configurarse" al tiempo que no descartó volver a coincidir políticamente con la expresidente. "Hay diferencias de visión, pero no tengo cuestiones de tipo personal", lanzó.

Lejos de la calma estival, el peronismo sumó un nuevo capítulo a la rosca veraniega. Mientras el titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, se muestra activo con reuniones entre partidarios y extrapartidarios,desde el Senado se activó un posible acuerdo que estaba fuera de los planes de propios y extraños.



El jefe del bloque Justicialista de la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, señaló que "el peronismo debe reconfigurarse" por lo que no descartó volver a coincidir políticamente con la ahora senadora Cristina de Kirchner, por estas horas en la bancada del Frente para la Victoria.



En una entrevista a la revista Parlamentario, el rionegrino sostuvo que "en esta etapa, el peronismo tiene que reconfigurarse, reordenarse". En ese contexto, al ser consultado por si la ruptura con la expresidente era definitiva, el senador rionegrino respondió: "No diría eso en política". "Hay diferencias de visión. Pero yo no tengo cuestiones de tipo personal", agregó Pichetto.



En otro orden, el rionegrino indicó que le hubiera gustado mantener la unidad del bloque Frente para la Victoria-PJ, hoy escindido en dos. "Ahora hay un bloque Justicialista y hay un bloque del Frente para la Victoria. A mí me hubiera gustado mantener la unidad", reveló. Sin embargo, precisó que "la unidad era muy ficticia, porque en el momento de la votación siempre votaban en forma diferente".



Por último, el senador ratificó que pese al pedido de desafuero que pesa sobre la senadora por Buenos Aires, Cristina "tiene que seguir siendo senadora", porque "no debe proceder ningún desafuero hasta que no haya sentencia firme".



Los dichos de Pichetto llegan luego que en diciembre pasado el propio rionegrino formalizara la ruptura del bloque del PJ-FpV en el Senado con la creación del interbloque "Argentina Federal" compuesto por 25 bancas. Del otro lado del mostrador quedó el Frente para la Victoria con 8 legisladores y liderado por la exmandataria.