Para Spotorno, el anuncio apunta a "no poner en riesgo el cumplimiento de metas"

El BCRA anunció este martes una reducción de 75 puntos en la tasas de interés por primera vez en trece meses. La medida, informada mediante un comunicado, viene de la mano a la corrección de los objetivos de inflación para este año. Para el economista Fausto Spotorno, la decisión apunta a "no poner en riesgo el cumplimiento de las metas".



Spotorno, titular del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres, en diálogo con ámbito.com sostuvo que "el BCRA bajó la tasa lo suficiente para no poner en riesgo el cumplimiento de la meta".



En el comunicado, la autoridad monetaria, recordó que "en la última semana de 2017 se anunció el diferimiento de la meta de inflación de largo plazo (5% anual) al año 2020, y nuevas metas intermedias de 15% para 2018 y 10% para 2019. Ese sendero es ahora el objetivo de la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA)".



Para el analista, Sturzenegger "mantuvo el mismo discurso en el comunicado que en la presentación cuando anunciaron los cambios" en Casa Rosada, junto con el ministro de Economía Nicolás Dujovne, el titular de la cartera de Finanzas Luis Caputo y el jefe de Gabinete Marcos Peña.



"El Central interpreta que hay una desinflación bastante notoria y no estamos tan lejos de la meta del 15% y por eso anuncia el relajamiento de las tasas", agregó. Sin embargo, aclaró que "el mercado tiene otra interpretación aunque no creo que el impacto sea fuerte: puede subir un poco la inflación y que el dólar se acomode un poco".



Asimismo, consideró que no se trata de una reducción drástica sino más bien esperable que busca evaluar la evolución de los mercados. "Creo que el BCRA está diciendo voy a tratar de bajar la tasa y vemos cómo reacciona el mercado, aunque decreciéndola poco para no poner en riesgo el objetivo de inflación", dijo. En ese sentido, remarcó que "28 era el número mínimo y 26 era tal vez la reducción más drástica".



En cuanto a la mirada que hay dentro del Ejecutivo sobre la evolución de la inflación en este año y la corrección del BCRA, sostuvo que su cumplimiento "está dentro de lo posible, aunque estamos dentro de aproximaciones grandes".



Por último, sobre la autonomía del BCRA sostuvo que "no está explícito del todo" que haya independencia ni separación, aunque "tampoco se sabe de cuánto es o será este año la autonomía" de la entidad de preside el extitular del Banco Ciudad. "Está claro que las dos veces que se impusieron metas provinieron del ministro de Economía. Primero fue Prat Gay y ahora Dujovne. De todas formas, no sé si está claramente definido quien pone las metas", cerró.