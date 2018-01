Efecto tasa: la expectativa de devaluación cayó fuerte en el ROFEX

El Banco Central redujo su tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, de 28,75% a 28% y la baja moderada se sintió en el mercado como una medida tibia que descomprimió la compra de dólares. Los futuros de la divisa norteamericana cayeron en promedio 1% reflejando esta tendencia.



En el mercado del Rofex, todos los plazos bajaron entre 0,8% y 1,1%: enero cedió a $ 19,14 (-0,8%); febrero a $ 19,43 (-0,9%); marzo a $ 19,735 (-0,9%); abril, a $ 20,08 (-1%); mayo a $ 20,375 (-1,1%); junio, a $ 20,69 (-1%); julio, a $ 20,95 (-1%); mientras que para diciembre retrocedió a $ 22,595 (-0,9%).



En tanto, se operaron en futuros u$s 490 millones, de los cuales más del 40% fueron a fin de enero y el plazo más largo fue julio. Los plazos quedaron todos negativos, con bajas promedio de más de 16 centavos.



Federico Furiase, directo de Eco Go (ex estudio Bein) consideró que la baja "moderada" de la tasa implica un refuerzo a la idea de que el BCRA mantiene el compromiso antiinflacionario, con lo cual va a atar la flexibilización de las tasas a como venga la inflación y la expectativa de suba de precios".



"La expectativa de devaluación se descomprimió, y con un dólar mayorista en $ 19, y la tasa corta de Lebac en 27%, vuelve a generar atractivo en carry trade", resaltó.