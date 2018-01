Los departamentos aumentaron un 12% su precio en dólares en 2017

El precio de las propiedades usadas se elevó 12% en dólares en 2017 por el impulso de los créditos hipotecarios que hicieron crecer la demanda, según un informe de Reporte Inmobiliario.



El trabajo señala que para adquirir un departamento usado de 40 m2 al valor promedio de la ciudad hacia fines de 2016 hacía falta u$s 78.920, que al cambio del último día hábil de diciembre de ese año representaban $ 1.270.612.



Un año después esa misma unidad cuesta aproximadamente $ 1.684.620, que serían los necesarios para afrontar la cotización actual de u$s 88.200 del departamento, un aumento en pesos de $ 414.008.



"Si al aumento en el valor de la propiedad se le pondera además el salto del 18,63% experimentado en la cotización del dólar que pasó de los $ 16,1 por dólar en diciembre de 2016 a poco más de $ 19, el aumento acumulado en pesos del metro cuadrado se elevó al 32,58% interanual", sostuvo José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario.



El informe señala que la suba en el precio de los departamentos le ganó también a la inflación, al sostener que "quien tomó un crédito UVA hace un año resultó beneficiado, ya que la evolución de su cuota y deuda resultó inferior a la inflación y en general también al promedio del incremento salarial por paritarias".



El empresario inmobiliario Adrián Mercado anticipó que puede haber nuevos aumentos y señaló que un departamento de tres ambientes de 70 m2 en un barrio demandado "se vende a u$s 220.000, poco más de $ 4.200.000, un monto que se puede obtener, ya que la mayoría de los bancos prestan hasta $ 5.000.000".



Por su parte, el empresario inmobiliario Jorge D´Odorico estimó que los precios de los departamentos usados premium de tres y cuatro ambientes "se van a mantener por la escasa oferta y porque están por debajo del valor inflado de reposición".