Excarcelaron a Timerman por "razones humanitarias"

El juez Sergio Torres le otorgó de manera "excepcional" la excarcelación al excanciller Héctor Timerman, quien se encuentra procesado y con prisión preventiva por la causa por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, luego de que el Gobierno de EEUU le revocara su visa, por lo que no pudo abordar el vuelo que había reservado con destino a la ciudad de Nueva York para realizar un tratamiento médico.



Tras la decisión de EEUU, la abogada del exfuncionario, Graciana Peñafort, anticipó que iba a presentar el recurso ya que "es una cuestión de vida o muerte". Timerman está siendo sometido a tratamientos contra un cáncer.



El exministro de Relaciones Exteriores y Culto fue notificado de la decisión del Departamento de Estado cuando estaba realizando el check in para abordar el servicio AA954 de la empresa American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.



Timerman tenía previsto viajar a Nueva York por un tratamiento médico, pero ante la negativa de Estados Unidos no pudo subirse al vuelo que iba a aterrizar en el Aeropuerto John F. Kennedy.



El extitular del Palacio San Martín está procesado y con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de la República Islámica de Irán en el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países.



El exfuncionario nacional había sido autorizado por el juez federal Sergio Torres, quien subroga a su par Claudio Bonadio durante la feria judicial, a viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico contra el cáncer.



El exministro solicitará que el Departamento de Estado de Estados Unidos revise su decisión y autorice su ingreso para que pueda continuar su tratamiento.