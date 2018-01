Grupo Petersen denunció que presuntos extorsionadores "persisten en su accionar"

El Grupo Petersen informó que realizó una presentación judicial en la que "demuestra que Juan Manuel Ducler y sus abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Pablo Brugo, imputados del delito de extorsión, persisten en su accionar delictivo, agraviando de manera expresa al juzgado y a sus víctimas" con posterioridad a la detención ordenada por el juez Rodolfo Cresseri el 28 de diciembre último.



"A partir de sus manifestaciones agresivas surge de modo palmario y evidente que su única finalidad fue intimidar, exigiendo a cambio dinero para no divulgar falsedades, entregar información a periodistas y miembros del gobierno y presentar documentos en los tribunales", señala el escrito incorporado a la causa por extorsión que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 44. La presentación fue acompañada por declaraciones periodísticas de Ducler, Sánchez Kalbermatten y Brugo formuladas con posterioridad a su liberación tras la detención ordenada por el juzgado.



Los abogados del Grupo Petersen sostienen que ante la frustradas expectativas de recibir el dinero que intentaban obtener mediante intimidación y amenazas, los imputados "arremetieron contra las víctimas y contra la actuación judicial instalando versiones falsas de los hechos" (las filmaciones que registran la extorsión y la inmediata detención de los tres sujetos ordenada por la Justicia), "lo cual no sólo tiende a seguir en su escalada agraviante y de denostación para con la familia, sino también para con la labor judicial".



"Los imputados han demostrado que están dispuestos a seguir adelante con su quehacer ilícito y que no tienen disimulo alguno en negar hechos fácticos incontratables, como lo es la exigencia ilegítima realizada de dinero a cambio de silencio", afirma la presentación. Y agrega: "A tanto están dispuestos que no han titubeado en instalar versiones falsas de los hechos, lo cual no sólo tiende a seguir en su escalada agraviante y de denostación para con la familia, sino también para con la labor judicial".



El escrito indica que el proceder de Ducler "quedó debidamente documentado en las reuniones que participó, en las cuales él en persona exigió la entrega de dinero a cambio de guardar silencio", como queda en evidencia en los videos de todas las reuniones que han sido acompañados a la causa y a partir de los cuales el juzgado decidió la producción de la prueba (esto es, la entrega controlada de dinero) mediante reuniones supervisadas por la Policía Federal.



En las filmaciones "se observa que, como parte de la maniobra extorsiva, Ducler relata haber interesado a integrantes del gobierno nacional y periodistas con entregar información a cambio de dinero, se indica en el escrito".



La reunión del 28 de diciembre culminó con la detención de los imputados, quienes fueron posteriormente liberados mientras se tramita la causa por extorsión que se activará al término de la feria judicial de enero.