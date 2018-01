El Ministerio de Cultura eliminó la compañía de ballet que dirigía Iñaki Urlezaga

El Ministerio de Cultura de la Nación resolvió dar de baja la Compañía de Danza Clásica Danza por la inclusión, que estaba bajo la dirección artística de Iñaki Urlezaga en el marco de un convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de San Martín.



La resolución del ministerio que encabeza Pablo Avelluto generó el rechazo del reconocido bailarín, que envió un comunicado a ámbito.com. "Impotencia, tristeza, desolación son las primeras palabras que vinieron a mi cabeza ayer cuando me comunicaron desde el Ministerio la decisión de bajar al ballet nacional Danza", aseguró.



"¿Por qué no se fortaleció el espacio en lugar de quitar una fuente de trabajo y lugar de expresión logrado sólo con esfuerzo y trabajo de calidad?, ¿por qué no se decidió la alternativa de construir apostando a un modelo de compañía joven y diferente en un país que tiene un vacío enorme en la danza clásica nacional?, se preguntó Urlezaga.



El artista aseguró que durante su labor en la compañía "ni un solo día me ausenté al trabajo, por eso puedo hablar y contarlo desde adentro, y cada día que fui a trabajar lo hice pensando en qué más podía aportar desde mi experiencia para que esta compañía crezca y florezca por el camino correcto".



La Compañía de Danza Clásica Danza por la inclusión fue creada en el año 2013 bajo la órbita de Desarrollo Social. Con la gestión del presidente Mauricio Macri pasó al Ministerio de Cultura, quien ahora puso fin a la existencia de la misma.