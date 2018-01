Importaciones de bienes de capital de Brasil subieron un 43% en primeros 11 meses de 2017

La Argentina aumentó las importaciones de bienes de capital (destinados a la inversión productiva) provenientes de Brasil un 43%, durante los primeros once meses de 2017, informó la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras)



De ese total, el 49% fueron Vehículos automóviles terrestres; el 15% Tractores; el 19% Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios; y el 4% Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes -.



En noviembre, los principales socios comerciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.



A nivel general, las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 835 millones y las importaciones desde ese país u$s 1.672 millones. El saldo comercial fue deficitario en u$s 837 millones.



Por el lado de Brasil, en el acumulado a noviembre las exportaciones hacia Argentina mostraron un avance del 32%. El análisis del comercio bilateral con Argentina en este lapso

dejó como resultado un superávit de US$7.355 millones, un 83% mayor al valor alcanzado en igual período de 2016.



La actividad económica argentina mostró en octubre un crecimiento interanual del 5,2% mientras que el avance respecto de septiembre fue de 0,2%. De acuerdo a la información oficial, todos los sectores relevados han impulsado el crecimiento interanual con excepción de la explotación de electricidad, gas y agua. Por su parte la economía brasileña mostró un avance interanual durante octubre de 2,9%, mientras que en la comparación de octubre 2017 versus el mes previo mostró un incremento del 0,3%.