El Gobierno presentó el plan para desregular y desburocratizar el Estado

El presidente Macri en más de una oportunidad comenta en su círculo íntimo que el Estado les hace la vida imposible a los argentinos. "No queremos que la gente sea el "cadete" del Estado, haciendo trámites innecesarios" ejemplificó Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica.



La intención oficial es agilizar, simplificar, informatizar y desburocratizar la administración pública. De esta manera, también reconocen en la Casa Rosada "se van removiendo "quintas" que dan lugar a hechos de corrupción". El ministro de Producción, Francisco Cabrera admitió que existen "grandes y pequeñas mafias" y, en tanto se simplifiquen y transparenten los procesos, se acotan los nichos de corrupción.



Tal como había adelantado del ámbito en octubre de 2017 el Gobierno concluyó el análisis de las diferentes áreas de la administración pública y se anunció la publicación de un decreto para reducir la cantidad de trámites que deben hacer empresas y privados ante el Estado nacional.



De la conferencia de prensa participaron el ministro de Producción junto a Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica, Pedro Inchauspe secretario de Simplificación Productiva y Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte.



Las iniciativas tienen la aspiración de lograr una reducción de un punto del PBI en el transcurso de dos años, una meta de por sí bastante ambiciosa.



El decreto que se publicará este jueves agrupa 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos.



Cabrera indicó que la iniciativa busca "reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo".



La urgencia en la publicación del decreto es explicado por la necesidad "de remover estas trabas lo antes posible, porque afectan la capacidad del Estado Nacional de hacer bien su trabajo".



La informática es la gran aliada para simplificar los trámites, y así, a partir de ahora en más los expedientes digitales van a "tener la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos". También se estableció el uso obligatorio del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.



Otra medida que agiliza el comercio exterior es la importación de manera directa de 314 productos que antes se encontraban bajo el esquema de "licencias no automáticas". Cabe señalar que actualmente se cuentan con 1.600 licencias no automáticas. Los productos abarcados van desde laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, pvc e hilados de algodón, entre otros.



La decisión es para agilizar la incorporación de estos materiales que son utilizados por industrias como la automotriz, de electrodomésticos, maquinaria en general y maquinaria agrícola, construcción, envases, juguetes, piezas y partes, imprenta, y tela.



Resulta que entre las disposiciones sin mucha lógica se establecía que "las empresas automotrices no deberán pedir permiso al presidente de la Nación para instalarse".



También se decidió eliminar el Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial cuando este registro se superpone con otras dependencias, como AFIP e INDEC que además cuentan con más información actualizada del sector.



Fondo de Garantía de Sustentabilidad



Se deroga la Ley de Abastecimiento de 1952 que establecía que el Ejército administra campos y ganado para que se autoabastecerse ante la eventualidad de una guerra. Los campos inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al tiempo que aclararon que por el momento no está pensando "en venderlos", explicó Cabrera



Otra de las decisiones de importancia es que el fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS, que administra los ahorros de la ANSES, podrá de ahora en más "crear fideicomisos y operar con instrumentos apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas".



Según señaló el ministro de Producción la iniciativa es para contar con más fondos para "expandir el programa de créditos ARGENTA". Actualmente indicó ya se otorgaron casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.