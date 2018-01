Oficialismo anticipa que la reforma laboral "hay que conversarla punto por punto"

Tras un diciembre agitado en materia parlamentaria, el Gobierno sabe que no cuenta con mucho margen para insistir con su "reforma permanente" en el Congreso. Con ese norte, desde el oficialismo le bajan los decibeles a la discusión alrededor de la reforma laboral.



En esta oportunidad, la senadora nacional por Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, consideró que el proyecto de reforma laboral "deber ser aprobado" aunque anticipó que deber ser "conversada punto por punto".



"En ese proyecto hay cuestiones que tienen que ser aprobadas como el blanqueo laboral o el aumento de días para padres de hijos recién nacidos", opinó la legisladora cordobesa. La propia Rodríguez Machado señaló que el proyecto es "bastante extenso y que tiene muchos capítulos, algunos de los cuales ningún trabajador se puede negar a apoyar".



Al respecto, indicó que su aprobación "excede los acuerdos que el oficialismo haga con la oposición parlamentaria" y recordó que "en el tema tienen implicancia las asociaciones gremiales".



Tal como reveló Ámbito Financiero, el proyecto de reforma laboral no estará en el temario de las sesiones extraordinaria. Desde la Casa Rosada se preparan para una agenda parlamentaria de "baja intensidad" por lo que la iniciativa de cambios laborales no está entre las prioridades.



Por lo pronto, desde la CGT consideraron dio por "concluida" la tarea de discusión del proyecto, a partir de las modificaciones que propusieron para incorporar al proyecto oficial. "Nosotros ya hemos señalado en más de una oportunidad que nuestra tarea desde CGT respecto a las tratativas alrededor del proyecto de la reforma laboral estaba concluida. A partir de ese momento era el Ejecutivo quien debía ir a defender esa norma al Parlamento Nacional", señaló el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid.



En declaraciones a Radio Con Vos, el dirigente portuario aseguró que "ha fracasado el intento del Gobierno de reabrir una mesa de mayor confianza" y lo vinculó directamente a la aprobación sin consenso de la reforma previsional a fines del año pasado.



"El Gobierno tiene y presenta una discusión sobre la reforma laboral y finalmente termina sancionando una mal llamada reforma previsional que lisa y llanamente ha sido un recorte de los salarios de los jubilados, haciendo muy difícil encontrar el consenso", expresó el líder sindical.