Reabrieron el Instagram de Nahir Galarza y borraron publicaciones viejas

Los investigadores del crimen de Fernando Pastorizzo, cometido el 29 de diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, procuran determinar si su exnovia, Nahir Galarza, detenida por el homicidio, borró algunas de sus publicaciones en las redes sociales con el fin de entorpecer la pesquisa.



El fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aseguró a Télam que se está investigando "si fue variado el contenido de las redes sociales" que pertenecen a Galarza (19) -quien cumple su arresto en la Comisaría de la Mujer y la Familia- y explicó que si existiese algún tipo de adulteración "es un pie para afirmar que hay un entorpecimiento" en la investigación.



Las sospechas de que parte del contenido de las redes sociales de la acusada habían sido borrados surgió a raíz de una denuncia periodística de una joven de Gualeguaychú que dijo que algunas fotos que Galarza había publicado en Instagram con Pastorizzo (21) ya no figuraban allí.



"Instagram se puede abrir desde una computadora. No es necesario el uso del teléfono", afirmó el funcionario judicial al explicar cómo se accedió a esa cuenta si la joven está impedida de usar su celular.



Además, el fiscal reveló que "la familia de la joven, por ejemplo, decidió bloquear su perfil de Facebook", con lo que dejó entrever que también pudo haber modificado las fotos publicadas en Instagram.



"El fiscal subrogante, Lucas Pascual, ya dio la orden para que se investigue si se observan las variaciones que se denuncian", indicó Rondoni Caffa sobre la denuncia que hoy publica el diario El Día de Gualeguaychú.



Según este matutino, desde que se conoció el hecho, la cuenta de la imputada permanecía de modo privado, es decir, que sólo sus seguidores aceptados podían ver sus publicaciones.



El diario asegura que en las últimas horas de ayer martes hubo un cambio: la cuenta pasó a ser pública, por lo que se pueden observar 55 fotos de la joven detenida.



El fiscal aseguró que si hubo algún cambio en los perfiles de la joven en las redes sociales "se agregará al legajo" y dijo: "La familia o quien haya sido que haga lo que quiera. Ya tengo la captura de pantalla de lo que ella subió."



De todos modos, Rondoni Caffa opinó que los cambios "dan pie para decir que hay un entorpecimiento" y "sirve para decir que Galarza debe seguir con prisión preventiva".



Ayer, el Tribunal Oral de Juicio y Apelaciones de Gualeguay dispuso que Galarza continúe con su prisión preventiva por 60 días e imputada de homicidio calificado por el vínculo.



Tras una audiencia oral en la que estuvo presente la imputada, el juez Javier Cardenas rechazó un pedido de su defensa para que la chica cumpla la prisión preventiva en su domicilio, con el uso de una tobillera electrónica, y ordenó que siga alojada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gualeguaychú.



La joven ya confesó ante los investigadores haber asesinado de dos balazos a Pastorizzo con el arma reglamentaria de su padre, un policía.



En una primera audiencia realizada el 2 de enero pasado, la justicia dispuso la prisión preventiva de Galarza, por lo que sus abogados defensores, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, apelaron esa decisión que ayer fue rechazada.



"Nahir se hizo cargo de haber disparado y nosotros entendemos que fue en el marco de violencia y hay que ver por qué fue violentada", dijo Rebossio y agregó que su defendida "tiene que ser liberada porque no tiene ninguna pena que cumplir".



Por su parte, el abogado Sebastián Arrechea, quien representa como querellante al padre de la víctima, Gustavo Fernando Pastorizzo, también rechazó el pedido de arresto domiciliario.



Mientras, Rubén Virué, el otro abogado de la familia de la víctima, aseguró que, a criterio de la querella, "no existe ningún indicio de que Nahir fuera víctima de violencia de género".



El lunes por la noche en Gualeguaychú, familiares y vecinos se movilizaron hasta el puente Méndez Casariego, en la costanera de la ciudad, para volver a reclamar Justicia por la muerte Pastorizzo.



Por otra parte, una amiga de Galarza declaró como testigo ante el fiscal de la causa y aseguró que la imputada sabía disparar armas.



De hecho, el propio padre de Galarza había declarado que él le enseñó a disparar, aunque al fiscal Rondoni Caffa no le interesa tanto "quién" lo hizo.



El crimen de Pastorizzo ocurrió cerca de las 5 del 29 de diciembre, en Gualeguaychú, cuando el joven fue hallado agonizando en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado